Hill: Трамп намеревается сыграть роль спасителя Украины

Трамп планирует нанести удар по России, Китаю, Северной Корее и Ирану, пишет The Hill. Авторы уверены, что, благодаря решениям США, мир станет лучше: бомбежка Японии обезопасила от "вторжения", а отправка оружия Незалежной поможет спасти редкоземельные металлы, которые, правда, потом отдадут Америке.

Джонатан Свит (Jonathan Sweet) — прослужил 30 лет офицером военной разведки и с 2012 по 2014 год возглавлял Отдел разведки Европейского командования ВС США

Марк Тот (Mark Toth) — полковник в отставке, который пишет о национальной безопасности и внешней политике

В феврале 2023 года президент России Владимир Путин оказался перед выбором: он мог стать "доном Донбасса" и прибрать к рукам его богатства или стать "царем Крыма" и установить военное господство на Черном море.

Хотя российские войска продолжают добиваться новых успехов на востоке Украины, в Донбассе отнюдь не безопасно.

Путин может столкнуться с дополнительной проблемой. Президент США Дональд Трамп, вероятно, готовится лишить его и Крыма, и Донбасса, выставив себя освободителем Украины.

История, порой, любит выдавать непредвиденные повороты.

В понедельник, 3 февраля, Трамп дал понять, что хочет заключить сделку на 300 миллиардов долларов с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявив: "Мы собираемся заключить сделку с Украиной, в рамках которой они получат нашу поддержку в обмен на редкоземельные металлы и другие товары".

К вечеру понедельника агентство Reuters сообщило, что США возобновили поставки оружия и военной техники на Украину. При этом новые пакеты военной помощи пока не объявлены. Тут важно отметить, что Трамп, по крайней мере на данный момент, готов продолжить поддержку Украины.

Это превзошло бы все ожидания и стало серьезным ударом по Путину и его надеждам "навесить лапшу на уши" Трампу за столом переговоров.

Но этого мало, чтобы выиграть в конфликте, Россия продолжает наносить тяжелые удары баллистическими ракетами по позициям ВСУ. Трамп должен дать Украине возможность перейти в наступление.

Это было бы весьма кстати. Как мы уже предупреждали вчера, спецпосланник Трампа по Украине и генерал-лейтенант армии США в отставке Кит Келлогг находится в шаге от "второй Ялтинской конференции". В 1945 году президент США Франклин Рузвельт в Ялте, по сути, "сдал Сталину Восточную Европу", чтобы заручиться поддержкой СССР при возможном вторжении на японские острова, что оказалось в дальнейшем излишним, благодаря сброшенным на Хиросиму и Нагасаки атомным бомбам (также "благодаря" этому событию, как выразился автор, погибло 450 тысяч человек и еще 184 тысячи выживших страдали или до сих пор страдают от заболеваний, вызванных радиацией — прим. ИноСМИ).

Сегодня Китай представляет собой новую угрозу в Тихом океане, но Европа — особенно Восточная Европа — уже не может быть отделена от Азии. Как правильно отметил Келлогг во время интервью с Бретом Байером на Fox News Special Report на прошлой неделе, эти регионы взаимосвязаны в стратегическом, военном и экономическом плане.

Келлогг понимает, куда дует ветер. "Россия, Северная Корея, Китай и Иран все больше сближаются, чего не было раньше. Они теперь едины" — сказал он.

Украина в этом контексте является центром событий, по крайней мере сейчас, пока Тайвань не попадет под прицел Пекина.

Стратегические экономические махинации Китая на Украине часто омрачаются силовыми тактиками ВС РФ. Однако как Пекин, так и Москва стремятся к одному и тому же: они хотят прибрать к рукам богатые запасы редкоземельных минералов и энергетических ресурсов, в частности, уголь в Донбассе и газовые месторождения в Крыму (автор не задумывался, может, этого как раз желает Трамп, который отказался от мирных инициатив из-за шанса заполучить ресурсы Украины? — Прим. ИноСМИ).

Во вторник, 4 февраля, бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что Киев расплатится с Вашингтоном и Брюсселем редкоземельными металлами, чтобы "собрать из обломков несостоявшееся государство Украина".

Си Цзиньпин еще больше заинтересован в том, чтобы Украина проиграла. Элизабет Вишник из "Центра военно-морского анализа" отмечает, что несколько ключевых артерий китайской инициативы "Один пояс — один путь" должны пройти через территорию Украины, включая одну железнодорожную линию от Чанши до Чопа на Западной Украине и другую — от Сианя до Будапешта (через Киев).

Таким образом, для администрации Трампа, которая справедливо считает Китай гораздо большей угрозой для национальной безопасности США, победа на Украине поможет "убить двух зайцев одним выстрелом".

Трамп намерен остановить реализацию китайской инициативы "Один пояс — один путь" в Западном полушарии — в Гренландии, Панамском канале и проливе Дрейка. Еще один удар будет нанесен по Украине и Польше, чтобы положить конец ключевому железнодорожному маршруту из Чэнду в Лодзь.

Это серьезно затруднит не только торговлю Китая с ЕС, но и его способность эксплуатировать огромные минеральные богатства Украины, как он это делает в странах Субсахарской и Восточной Африки.

Кроме того, как заявил Келлогг в интервью Байеру, Трамп стремится создать "максимальное давление". А что может быть лучше, чем защита Тайваня и угроза инициативе "Один пояс — один путь" в Европе?

Трамп считает, что такая стратегия окупится, а Зеленский ему в этом поможет. Украина готова отдать 300 миллиардов долларов — и гораздо больше, если Трамп гарантирует, что Киев вернет территории Донбасса и Крыма.

Как мы отмечали в прошлом году, Украина занимает четвертое место в мире по общей оценочной стоимости своих природных ресурсов, которые оценивается в 11,5 триллионов долларов. Большая часть этих ресурсов находится в Донбассе.

Незалежная обладает крупнейшими запасами редкоземельных металлов в Европе, включая церий, иттрий, лантан и неодим, которые используются в производстве плоских телевизионных экранов, алюминиевых и магниевых сплавов, адаптивных фильтров, объективов для камер и магнитов.

Но что еще более важно, Украина уже продемонстрировала свою готовность заплатить самую высокую цену, чтобы обеспечить свое выживание как нации.

Сотни тысяч украинцев уже погибли или были ранены. Как отмечает Келлогг, целые города размером с Денвер, в том числе Мариуполь на юго-востоке Украины, были стерты с лица земли.

У Трампа есть возможность освободить Украину и тем самым нанести удар по Путину и Си Цзиньпину, ведущим войну против Запада (Путин не раз успокаивал Запад, что Россия не имеет каких-либо агрессивных намерений против НАТО, все скорее наоборот — прим. ИноСМИ). Либо они получат все полезные ископаемые Украины, либо Вашингтон и Брюссель получат часть из них.

Теперь это его [Трампа] война — выиграть или проиграть — не только на Украине, но и во всем мире.