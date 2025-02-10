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Военное обозрение

Летели без опознавательных знаков: опубликованы фото истребителей Mirage 2000-5F, следующих через польское воздушное пространство на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

В Сети опубликованы фото французских истребителей Dassault Mirage 2000-5F, замеченных в воздушном пространстве Польши. Сообщается, что самолеты проследовали курсом на Украину. При этом, как отмечается, на боевых машинах не было никаких опознавательных знаков.

Эксперты, кроме всего прочего, обратили внимание и на тот факт, что эти истребители оснащены двумя топливными баками, увеличивающими продолжительность полета без дозаправки.

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, о том, что Париж передал Киеву партию истребителей Dassault Mirage 2000-5F, накануне сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. По его словам, Пятая республика также подготовила украинских пилотов для управления этими боевыми машинами.

6 июня 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о поставках Украине французских самолетов Mirage 2000. Первые самолеты сегодня доставлены на Украину

– сообщил накануне глава оборонного ведомства Пятой республики.

Стоит отметить, что точное количество французских самолетов, полученных Киевом, не разглашается. Эксперты напоминают, что изначально речь шла о передаче около двух десятков боевых машин. Специалисты предполагают, что эти самолеты будут использоваться для пусков ракет различных типов, включая французские крылатые ракеты SCALP-EG.

Добавим, что летом прошлого года Украина получила от Дании партию американских истребителей F-16. А 6 февраля министр обороны киевского режима Рустем Умеров сообщил, что Киев получил очередную партию американских самолетов от Нидерландов.

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Страны
Дания
Нидерланды
Польша
США
Украина
Франция
Продукция
F-16
Mirage-2000
Компании
Dassault
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