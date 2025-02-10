«Взрываются при включении»: на Украине рассказали о неудавшейся диверсии с отправкой в ВС РФ заминированных очков для FPV-дронов

Источник изображения: topwar.ru

Операторы дронов ВС РФ получили на вооружение FPV-очки с пластидом, которые взрываются при включении. Об этом сообщают ресурсы противника, публикуя соответствующие фото. При этом подчеркивается, что диверсия не удалась, а взрывчатка была вовремя обнаружена.

Взрывчатка замаскирована в батарейном отсеке. Жаль, что проверили

– говорится в сообщениях.

Источник изображения: topwar.ru

Оценить достоверность подобных публикаций пока сложно, поскольку от российских военных подобных сообщений не поступало. Однако и отмахиваться от подобных сигналов не следует. Спецслужбы киевского режима уже не раз доказывали, что способны организовать самые различные провокации. Большое сожаление в этой связи вызывает тот факт, что и СБУ, и ГУР МО Украины довольно легко находят помощников среди граждан РФ.

Стоит отметить, что в российских войсках с некоторых пор с разумной подозрительностью относятся ко всем поступающим посылкам. Гуманитарная помощь, поступающая от волонтеров, проверяется не только на предмет наличия взрывчатых веществ, но и на предмет ядов, если речь идет о продуктах питания.

Тот факт, что ресурсы противника признают неудачу с готовящейся провокацией с FPV-очками, если она имела место, можно считать наглядным примером успешности подобной работы.

Добавим, что в настоящее время российские инструкторы, обучающие новобранцев, заключивших контракты с МО РФ, передают им в том числе и навыки осмотра помещений при проведении зачистки в населенных пунктах. Это необходимо, потому что отступающие боевики киевского режима стараются заминировать все, что только можно, включая даже тела своих погибших побратимов.