Источник изображения: topwar.ru
Правительство Украины своим решением назначило двух новых заместителей министра обороны страны. Об этом рассказал глава ведомства Рустем Умеров. По его словам, они будут отвечать в том числе за проведение мобилизации и внедрение IT-разработок в военную сферу.
– рассказал Умеров.
Он добавил, что вторым заместителем министра обороны стал капитан Валерий Чуркин. Характеризуя его, Умеров отметил, что он является участником боевых действий, вступившим в армию в первые дни начала специальной военной операции РФ. По его словам, Валерий Чуркин является лидером инноваций в сфере военных технологий, который до недавнего времени руководил Центром масштабирования технологических решений (ЦМТР) ВСУ.
Источник изображения: topwar.ru
– подчеркнул глава Минобороны Украины.
Стоит отметить, что возложение на плечи Евгения Мойсюка обязанностей по проведению мобилизационных мероприятий едва ли можно назвать случайным шагом. Этот компонент в ВСУ сейчас настолько проседает, что называется экспертами в числе главных причин военных поражений украинской армии.
По оценкам специалистов, в настоящее время в бегах уже находятся 170 тысяч военнослужащих ВСУ. При этом ТЦК даже с учетом откровенно варварских методов работы поставляют в войска не более 30 тысяч человек в месяц.