На Украине представили двух новых заместителей министра обороны, которые будут отвечать за мобилизацию и инновации на поле боя

Источник изображения: topwar.ru

Правительство Украины своим решением назначило двух новых заместителей министра обороны страны. Об этом рассказал глава ведомства Рустем Умеров. По его словам, они будут отвечать в том числе за проведение мобилизации и внедрение IT-разработок в военную сферу.

Сегодня кабинет министров Украины по моему представлению назначил двух новых заместителей министра обороны. Генерал-лейтенант Евгений Мойсюк – один из самых опытных офицеров нашей армии, боевой командир. Его зона ответственности – развитие и генерация Сил обороны, включая мобилизационные процессы и подготовку воинов. Опыт Мойсюка охватывает командование десантно-штурмовыми войсками, службу в должности заместителя главнокомандующего ВСУ, участие в миротворческих миссиях в Косово и Ираке

– рассказал Умеров.

Он добавил, что вторым заместителем министра обороны стал капитан Валерий Чуркин. Характеризуя его, Умеров отметил, что он является участником боевых действий, вступившим в армию в первые дни начала специальной военной операции РФ. По его словам, Валерий Чуркин является лидером инноваций в сфере военных технологий, который до недавнего времени руководил Центром масштабирования технологических решений (ЦМТР) ВСУ.

Источник изображения: topwar.ru

Как заместитель министра, он сосредоточится на оборонных инновациях и технологическом развитии украинской армии. Его подразделение уже сегодня реализует более 50 ключевых проектов в сфере военного IT и MILTECH, внедряя современные решения на поле боя

– подчеркнул глава Минобороны Украины.

Стоит отметить, что возложение на плечи Евгения Мойсюка обязанностей по проведению мобилизационных мероприятий едва ли можно назвать случайным шагом. Этот компонент в ВСУ сейчас настолько проседает, что называется экспертами в числе главных причин военных поражений украинской армии.

По оценкам специалистов, в настоящее время в бегах уже находятся 170 тысяч военнослужащих ВСУ. При этом ТЦК даже с учетом откровенно варварских методов работы поставляют в войска не более 30 тысяч человек в месяц.