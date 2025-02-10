Мантуров представил Баканова руководству "Роскосмоса"

Москва. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - Первый вице-премьер РФ, председатель наблюдательного совета "Роскосмоса" Денис Мантуров на совещании представил руководству госкорпорации нового генерального директора Дмитрия Баканова, сообщили в секретариате Мантурова в пятницу.

"Хотел бы официально представить вам нового руководителя сегодня, прошу оказать всецелое содействие по быстрому погружению в широкий спектр задач госкорпорации", - сказал Мантуров на совещании.

Он напомнил, что Баканов ранее работал в структуре "Роскосмоса", отвечал за развитие спутниковой системы "Гонец" и знаком с процессом развертывания и эксплуатации спутниковых группировок.

Мантуров выразил уверенность, что навыки нового гендиректора "Роскосмоса" позволят реализовать задачи, поставленные перед госкорпорацией президентом и правительством РФ.

"Это и обеспечение бесшовной связи между фундаментальной наукой и прикладной, взаимодействие с государством, с бизнесом. Я уверен, что вам это удастся реализовать для выполнения тех задач, которые стоят в нацпроекте и в госпрограммах, имею в виду: пилотируемая космонавтика, космическая ядерная энергетика, создание многоразовых ракет-носителей - один из важнейших аспектов, ну и расширение фундаментальных космических исследований совместно с Академией наук", - сказал Мантуров

Он добавил, что Баканову также предстоит дальше развивать инфраструктуру космодромов, в первую очередь космодрома Восточный.

"Важнейший блок задач сопряжен с развитием международного сотрудничества, укреплению кадрового потенциала отрасли", - сказал Мантуров.