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Интерфакс-АВН

Мантуров представил Баканова руководству "Роскосмоса"

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Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.
Источник изображения: © Михаил Синицын/ ТАСС

Москва. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - Первый вице-премьер РФ, председатель наблюдательного совета "Роскосмоса" Денис Мантуров на совещании представил руководству госкорпорации нового генерального директора Дмитрия Баканова, сообщили в секретариате Мантурова в пятницу.

"Хотел бы официально представить вам нового руководителя сегодня, прошу оказать всецелое содействие по быстрому погружению в широкий спектр задач госкорпорации", - сказал Мантуров на совещании.

Он напомнил, что Баканов ранее работал в структуре "Роскосмоса", отвечал за развитие спутниковой системы "Гонец" и знаком с процессом развертывания и эксплуатации спутниковых группировок.

Мантуров выразил уверенность, что навыки нового гендиректора "Роскосмоса" позволят реализовать задачи, поставленные перед госкорпорацией президентом и правительством РФ.

"Это и обеспечение бесшовной связи между фундаментальной наукой и прикладной, взаимодействие с государством, с бизнесом. Я уверен, что вам это удастся реализовать для выполнения тех задач, которые стоят в нацпроекте и в госпрограммах, имею в виду: пилотируемая космонавтика, космическая ядерная энергетика, создание многоразовых ракет-носителей - один из важнейших аспектов, ну и расширение фундаментальных космических исследований совместно с Академией наук", - сказал Мантуров

Он добавил, что Баканову также предстоит дальше развивать инфраструктуру космодромов, в первую очередь космодрома Восточный.

"Важнейший блок задач сопряжен с развитием международного сотрудничества, укреплению кадрового потенциала отрасли", - сказал Мантуров.

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Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Компании
Роскосмос
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Ядерный щит
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