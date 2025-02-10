ФРГ с начала СВО предоставила Украине помощь в размере около €44 млрд

Это делает Германию второй после США страной по объемам помощи Киеву, отметил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт

БЕРЛИН, 7 февраля. /ТАСС/. Германия с начала конфликта на Украине предоставила Киеву разного рода помощь на сумму примерно €44 млрд. Об этом журналистам сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Германия потратила почти €44 млрд на помощь с начала этой войны - то есть не только военную помощь, но и другую финансовую помощь, а также на то, что мы потратили на размещение и обеспечение беженцев, прибывших к нам с Украины. €44 млрд - это огромная сумма", - сказал Хебештрайт. Это, по его словам, делает ФРГ второй после США страной по объемам помощи Украине. "И канцлер, и правительство ФРГ неоднократно подчеркивали, что так будет и впредь", - заявил он.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия должна выделить около €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Однако бюджет еще не утвержден Бундестагом.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции.