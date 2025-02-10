Поставщик РЭБ рассказал о попытке диверсии против бойцов РФ с помощью FPV-очков

При их включении происходила детонация, сообщил официальный представитель АО "НПП" Игорь Потапов

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Неизвестные предприняли попытку совершить диверсию в отношении российских военнослужащих, направив по гуманитарной линии партию FPV-очков, при включении которых происходила детонация. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель АО "НПП", занимающегося разработкой и поставкой РЭБ-оборудования, Игорь Потапов.

"Партия FPV-очков Skyzone Cobra X v4 была передана человеком по имени Роман по гуманитарной линии. <...> При включении очков происходила детонация, осуществлялся подрыв. Когда вскрывали партию, обнаружили во всех этих изделиях упакованный пластид", - заявил Потапов.

Официальный представитель АО "НПП" призвал военнослужащих быть бдительными при получении гуманитарной помощи от неизвестных лиц. "Хотелось бы особо отметить и до всех донести, что гуманитарная помощь всегда требует проверки, если осуществляется новым, незнакомым человеком. Людей, занимающихся гуманитарной помощью, у нас довольно много, они все достаточно известные. И когда резко появляется какой-то благодетель с желанием помочь - это, конечно, прекрасно, но подобных людей всегда нужно проверять", - добавил Потапов.

АО "НПП" - предприятие полного цикла производства оборудования связи, радиоэлектронной борьбы и безопасности. Организация занимается разработкой изделий для применения в зоне СВО.