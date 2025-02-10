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Украина получила первые французские истребители Mirage 2000. Как они будут использоваться? (Military Watch Magazine, США)

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Французский истребитель Mirage 2000D. Архивное фото
Французский истребитель Mirage 2000D. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Bob Edme

MWM: устаревшие истребители Mirage 2000 прибыли на Украину, но далеко не полетят

Украина получила из Франции первую партию бывших в эксплуатации Mirage 2000, пишет MWM. Они обладают менее впечатляющими летными характеристиками по сравнению с МиГ-29 или F-16, и тем более намного уступают имеющимся в наличии у российских ВВС Су-30СМ и Су-35.

Украинские ВВС получили первую партию французских истребителей Mirage 2000, разместив их на неназванной авиабазе. Планы передачи устаревших боевых самолетов были озвучены в начале прошлого июня в рамках поддержки продолжающихся военных усилий Киева со стороны Парижа. “С украинскими пилотами за штурвалом, которые в течение нескольких месяцев проходили подготовку во Франции, они будут защищать небо Украины”, — заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

Предположительно, в первую партию вошло шесть истребителей. Ранее Лекорню заявлял, что бывшие в эксплуатации истребители перед отправкой получат новые системы радиоэлектронной защиты для более эффективных операций “воздух – земля”, поскольку авионика исходных истребителей была настроена для сугубо воздушных операций.

Mirage 2000 — третий класс истребителей, подаренный Украине членами НАТО после советских МиГ-29, чьи поставки из бывших государств Варшавского договора начались еще в 2022 году, и американских F-16, которые поставляются с начала августа 2024 года.

Ни один из этих истребителей не обладает возможностями, сопоставимыми с Су-27, которые прежде составляли костяк украинского флота и превосходили аналоги по дальности полета, грузоподъемности, радарам и летным характеристикам. Однако истребители “Сухого” недоступны в западных государствах для закупки и отправки на Украину. Решающим фактором в поставке именно F-16 и Mirage 2000 стала их доступность. Украинские ВВС хорошо знакомы с МиГ-29, и эти истребители лучше подходят для работы с импровизированных аэродромов, однако западные запасы советских самолетов практически исчерпаны. Горстка поставленных F-16 начала нести потери практически сразу после прибытия на Украину, при этом сообщения об их причинах противоречивы.

Истребители, поставленные на Украину, значительно уступают имеющимися в наличии у российских ВВС, — в частности, Су-30СМ и Су-35. В результате они, как правило, избегают прямых воздушных боев и вместо этого сосредотачиваются на запуске боеприпасов дальнего действия по наземным целям противника. Ожидается, что Mirage 2000 также будут использоваться в качестве воздушных пусковых установок для запуска крылатых ракет, действуя при этом далеко за линией фронта.

Французский истребитель не может похвастаться какими-либо принципиально новыми возможностями относительно F-16 или МиГ-29, и обладает наименее впечатляющими летными характеристиками из всех трех, но все же позволит Украине оснастить больше истребительных эскадрилий, поскольку численность ее парка самолетов четвертого поколения советской постройки стремительно уменьшается в результате потерь.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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