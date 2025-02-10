Французы к конкурсу не допущены: армия США заявила о планах создания самоходной гаубицы нового поколения

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САУ Paladin

Для расширения возможностей своей дальнобойной артиллерии армия США готовится к проведению конкурса на создание самоходной гаубицы нового поколения.

В Пентагоне указали, что конкурс будет «полноценным и открытым» и, как ожидается, будет официально запущен в середине февраля. Первый этап будет посвящён оценке уже существующих платформ. До 2026 года должно быть проведено их оценочное тестирование. Второй этап стартует в начале 2027 года: в его рамках планируется получить новую САУ к 2030 году.

Хотя точное количество участников не разглашается, ожидается, что в конкурсе примут участие несколько известных компаний – формально британская BAE Systems, южнокорейская Hanwha Defense, немецкая Rheinmetall, израильская Elbit Systems и американская General Dynamics.

Стоит отметить, что ни одна французская компания не допущена к этому конкурсу, что может показаться удивительным, учитывая их опыт и производственные возможности в области артиллерии

- говорится в западной прессе.

Как указывается, это связано с одним из условий, выдвинутых американской армией для участия в программе, а именно с требованием иметь производственные мощности на территории США.

Основными критериями оценки новой самоходной гаубицы будут дальность, точность и мощность огня. Во внимание также будут приниматься мобильность и ремонтопригодность. Другие факторы будут включать скорострельность, эффективность перезарядки и способность системы быстро перемещаться между огневыми позициями.

Конкурс проводится в связи с отменой программы «Артиллерийское орудие увеличенной дальности» (ERAC), целью которой было повысить дистанцию огня гаубицы M109 Paladin до 70 км.