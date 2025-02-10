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ЦАМТО

"Рособоронэкспорт" организует единую российскую экспозицию выставке Aero India 2025

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Стенд Рособоронэкспорта
Стенд Рособоронэкспорта.
Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

ЦАМТО, 7 февраля. АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) организует единую российскую экспозицию на XV Международной авиационно-космической выставке Aero India 2025, которая пройдет с 10 по 14 февраля на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре, Индия.

На выставке более 10 крупнейших российских оборонных холдингов продемонстрируют современные российские самолеты, вертолеты, двигатели, системы и комплексы ПВО. Всего посетителям и гостям на экспозиции нашей страны, расположенной в павильоне J, представят более 500 наименований продукции.

"Индия – важнейший стратегический партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и один из ключевых партнеров Рособоронэкспорта в мире. Только за последние 20 лет, с 2005 по 2025 годы, Рособоронэкспорт подписал контрактных документов с Индией на 50 млрд. долл., а общий объем поставок российской продукции военного назначения в эту страну составляет около 80 млрд. долл., – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – Сегодня Рособоронэкспорт и индийская сторона работают над расширением двустороннего технологического сотрудничества в рамках программы Make In India. Предлагаем партнерам масштабные проекты по совместной разработке и производству военных самолетов, вертолетов, средств ПВО, бронетехники и боеприпасов. Готовы также обсуждать возможность совместного продвижения этой продукции в третьи страны".

В 2025 году в Индии впервые представляется новейший российский истребитель 5 поколения Су-57Э. Его высочайшие летно-технические характеристики в небе над аэродромом базы ВВС Yelahanka продемонстрирует заслуженный летчик-испытатель Герой Российской Федерации Сергей Богдан.

11 февраля в 15:00 Рособоронэкспорт совместно с Объединенной авиастроительной корпорацией Ростеха проведут первую презентацию перспективного многофункционального истребителя Су-57Э на статической стоянке выставки.

Рособоронэкспорт также покажет современные управляемые авиационные ракеты, предназначенные для включения в состав комплексов авиационного вооружения истребителей 4++ и 5 поколений как российского, так и иностранного производства.

Среди них – доказавшие свою высокую эффективность в реальных боевых условиях ракеты РВВ-МД2 и РВВ-БД для поражения воздушных целей, Х-35УЭ – для поражения боевых кораблей и транспортных судов, Х-38МЛЭ – для высокоточного поражения наземных объектов, противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ для поражения излучающих РЛС зенитных ракетных комплексов и систем, а также малозаметная крылатая ракета Х-69 нового поколения.

В сегменте специальной авиации Рособоронэкспорт представит самолет-заправщик Ил-78МК-90А, который в процессе эксплуатации может быть оперативно переоборудован в различные варианты – транспортный, санитарный, противопожарный и медицинский госпиталь.

Новинки ждут гостей российской экспозиции и в сегменте авиационных двигателей. Впервые на Aero India "Объединенная двигателестроительная корпорация" Ростеха продемонстрирует новый двигатель "Изделие 177С", предлагаемый для оснащения многоцелевых истребителей 4++ и 5 поколения, а также ВК-650В – для легких многоцелевых вертолетов.

ВК-650В предназначен для установки на вертолет Ка-226Т, совместное российско-индийское предприятие по производству которого зарегистрировано в Индии и ожидает заказов от силовых ведомств страны.

В зоне противовоздушной обороны Концерн ВКО "Алмаз-Антей" продемонстрирует средства большой, средней и малой дальности, предназначенные для поражения целей различных размеров и назначения, – от баллистических ракет до небольших коммерческих БЛА.

На стенде Рособоронэкспорта будет представлен ЗРПК "Панцирь-С1М" от "Высокоточных комплексов" Ростеха. Комплексы "Панцирь" зарекомендовали себя в реальных боевых условиях как эффективное средство противодействия БЛА, крылатым и баллистическим ракетам, авиации и вертолетам при охране объектов инфраструктуры.

12 февраля в 13:00 Рособоронэкспорт презентует линейку продвигаемых на мировой рынок комплексов "Панцирь".

Дебютным для Индии станет показ комплекса "Ланцет-Э", заметно выделяющегося в своем сегменте рынка исключительно успешным применением в реальных условиях.

По всей представленной на выставке продукции Рособоронэкспорт готов вести индустриальное сотрудничество в полном соответствии с программами Make In India и "Самодостаточная Индия". Вопросы расширения партнерства и реализации новых проектов Рособоронэкспорт обсудит с индийскими государственными и частными предприятиями.

Также в рамках деловой программы Aero India 2025 Рособоронэкспорт планирует провести предметные встречи и переговоры с представителями министерств обороны и других силовых структур Индии и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ил-78
Ил-78МК
Х-35
Х-38
Х-58
Компании
Алмаз-Антей
ОАК
ОДК УК
Ростех
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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