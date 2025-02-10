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ТАСС

Замглавы МО РФ Горемыкин вручил награды лучшим ученым министерства

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Замминистра обороны России Виктор Горемыкин
Замминистра обороны России Виктор Горемыкин.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Герасимов

За достигнутые результаты в научной деятельности ВС РФ были вручены премии и знаки отличия в номинациях "Лучший молодой ученый", "Лауреат конкурса в области науки", "За лучшую научную работу"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал армии Виктор Горемыкин в преддверии Дня российской науки вручил награды лауреатам конкурсов на лучшие научные работы в ВС РФ. Об этом сообщили в министерстве.

За достигнутые результаты в научной деятельности ВС РФ были вручены премии и знаки отличия в номинациях "Лучший молодой ученый", "Лауреат конкурса в области науки", "За лучшую научную работу", отметили в военном ведомстве.

Открывая церемонию, Горемыкин указал, что в настоящее время российские ученые находятся "на передовой во всех смыслах этого слова". "Вместе с офицерами штабов и боевых подразделений ими проводится постоянная работа по изучению и обобщению опыта специальной военной операции. Проводятся испытания новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники, изучение, в том числе и трофейной техники", - указал он. Замглавы Минобороны отметил, что ведущую роль в решении данной задачи продолжают играть сотрудники научно-исследовательских организаций и военно-учебных заведений Минобороны.

От имени министра обороны Андрея Белоусова Горемыкин поздравил победителей конкурсов и пожелал им новых успехов.

В 2024 году конкурсными комиссиями Министерства обороны Российской Федерации были рассмотрены 96 научных работ и 18 конкурсных дел. Всего в конкурсах приняли участие более 350 представителей органов военного управления, научно-исследовательских организаций и высших военно-учебных заведений Минобороны РФ.

В торжественном мероприятии приняли участие председатель Военно-научного комитета ВС РФ - заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Трушин, глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова и вице-президент РАН Сергей Чернышев. 

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