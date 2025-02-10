Литва передала Украине запчасти к БТР и военные грузовики

В 2025 году Вильнюс планирует поставить Киеву средства ПВО, боеприпасы, БПЛА и системы борьбы с ними

ВИЛЬНЮС, 7 февраля. /ТАСС/. Литва передала Украине партию военных грузовиков и запасные части к БТР. Об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

"Украинским партнерам переданы запчасти к бронетранспортерам M113. Очередная партия военной помощи была доставлена на Украину в середине текущей недели", - говорится в сообщении. Количественный состав техники и ее стоимость не уточняются.

В январе Литва передала Украине переносные системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия и ракеты к ним, а также 4,5 тыс. беспилотников на €5 млн.

В 2025 году Вильнюс планирует поставить Киеву средства ПВО, боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и системы борьбы с ними, расширять действия международной коалиции по разминированию, участвовать в финансировании оборонпрома Украины, в подготовке украинских военных и их реабилитации после ранений.

За время украинского кризиса помощь Литвы Украине в финансовом выражении составила более €1,5 млрд, в том числе направлена военная помощь на €768 млн. Вильнюс взял на себя обязательство ежегодно выделять Украине на нужды обороны и безопасности 0,25% своего национального валового внутреннего продукта, что составляет порядка €190 млн.