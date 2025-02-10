Мишустин: Размер ВВП в России достиг исторического максимума в 200 триллионов рублей

Источник изображения: topwar.ru

Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Как сообщают в Кремле, основной темой беседы стало экономическое развитие страны. Премьер-министр доложил президенту последние данные о состоянии российской экономики, основанные на оценке Росстата. Согласно им, ВВП РФ вырос на 1,4 процента.

Росстат представил первую оценку. По ней российский ВВП вырос на 1,4%. То есть больше на 2%, чем то, что было в официальном прогнозе. Это выше ожиданий. В декабре, причем, мы вышли на показатель 4,5% роста. Здесь индекс-дефлятор за прошлый год составил 8,9%. Чуть ниже, чем мы прогнозировали, на 0,3%. И вот в результате уточнения мы получили номинальный размер ВВП – это исторический максимум в стране: 200 трлн рублей за 2024 год

– сообщил Мишустин.

Он уточнил, что таких показателей удалось достичь за счет интенсивного роста обрабатывающей промышленности. По словам премьер-министра, промышленное производство выросло на 4,6 процента.

Экономика страны справилась с беспрецедентным санкционным давлением. В отличие от многих стран, которые сами вводили против нас санкции

– подчеркнул Михаил Мишустин.

По его словам, двузначные темпы роста показали транспортное машиностроение, автопром, производство компьютерной и электронной техники, а также производство лекарственных препаратов. Он отметил, что в прошлом году с определенными трудностями столкнулся российский ТЭК, но благодаря принятым мерам удалось минимизировать негативные последствия снижения добычи.

Это неплохие результаты, но очевидно, что основным вызовом является инфляция. Она составила 9,52 процента за год, но принятые меры в денежно-кредитной политике уже начали замедлять кредитование экономики. Эти меры могут приводить к торможению экономики, поэтому наша задача вместе с Банком РФ перейти к ответственной бюджетной и макроэкономической политике. Возможно, не будет большого роста экономики в следующем году, однако, очень важно остановить инфляцию, чтобы обеспечить долгосрочный экономический рост

– проинформировал премьер-министр.

Владимир Путин подчеркнул, что темпы экономического роста РФ оказались выше не только собственных прогнозов, но и выше мировых.

По официальной статистике, в США темпы экономического составили 2,8 процента, во Франции - 1,1 процента, а в ФРГ – вообще минус 0,2 процента

– отметил президент РФ.

Он добавил, что в этой связи работа правительства РФ является удовлетворительной.

Задача на текущий год – выйти на траекторию сбалансированного роста, добиться снижения инфляции

– резюмировал Владимир Путин.