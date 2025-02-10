Полезный занавес: танки готовы бороться с fpv-дронами на оптоволокне

Сохранить боевые машины и экипажи поможет специальная конструкция, внешне напоминающая зонтик

В России придумали, как защитить танки от fpv-дронов на оптоволокне. Конструкция внешне напоминает зонтик, и крепится на башне танка, рассказал замначальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Министерства обороны РФ генерал-майор Сергей Шалёный. За время спецоперации было внедрено большое количество новшеств, направленных на повышение живучести бронетехники. «Известиям» удалось побывать на военном полигоне и ознакомиться с новейшими образцами защиты российских танков.

Простота и надежность

В Московской области — сильный ветер. После затянувшейся оттепели полигон, начинает заносить снегом. На бетонной площадке выставлено несколько образцов бронетехники: Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М с тралами и без, а также новая бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-80. Суровая зимняя погода идет бронетехнике — подчеркивает ее мощь. Сразу заметно, что машины серьезно изменились за время специальной военной операции.

Пока танкисты готовятся прогревать танки, о модернизации боевых машин рассказывает замначальника ГАБТУ Министерства обороны РФ генерал-майор Сергей Шалёный.

— Возможности по доработкам и повышению характеристик во многом зависят от того научно-технического задела, который есть у нас, — рассказал генерал. — Они во многом зависят от тех технологий и от возможностей промышленности по массовому внедрению этих разработок, но в первую очередь от средств огневого поражения, которые применяются противником в зоне специальной военной операции и способов применения этих средств поражений. Также учитываются физико-географические условия.

Главное внимание при модернизации уделяется боевым характеристикам танков, пояснил генерал. Они оцениваются по основным боевым показателям — их четыре.

— Это защищенность машин, их огневая мощь, командная управляемость и подвижность, — отметил Сергей Шалёный.

По словам генерала, в хорошем танке экипаж должен быстро освоиться. Также машина должна быть проста в применении. Это при модернизации танков учитывается.

Боевые машины на полигоне прикрыты специальным комплексом средств снижения заметности «Накидка».

— Она помогает защитить технику от оптического, тепловизионного и радиолокационного обнаружения, — объясняют танкисты.

Исполняющий обязанности председателя научно-технического комитета ГАБТУ Александр Погребский рассказал, что представленные на полигоне машины выпускаются серийно и поступают в зону СВО.

— Бойцы говорят, что защита модернизированных танков значительно улучшилась, — отметил он. — Мы защитили места, которые считались наиболее уязвимыми. Обратная связь с боевыми частями, а также конструкторами на предприятиях промышленности у нас поддерживается в режиме реального времени.

Танкисты с позывными Старовер и Дага тем временем показывают новую бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-80.

— Машина стала мощнее и выше, а, значит, более проходимой, — говорят они. — Серьезно улучшена защита.

Борьба с «камикадзе»

В зоне СВО в настоящее время наиболее актуальна защита от fpv-дронов, которые управляются по радиоканалам. Основной способ борьбы с ними — установка комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они «глушат» каналы, на которых противник управляет БПЛА, и не дают приблизиться к боевым машинам.

— Сейчас на наших образцах бронетанковой техники применяется РЭБ с так называемым расширенным диапазоном и с конца прошлого года они идут на каждой машине, — объяснил Сергей Шалёный.

В ходе модернизации на танках T-72Б3М и Т-80БВМ дополнительно были прикрыты модулями динамической защитой (ДЗ) нижняя лобовая деталь, бронемаска пушки и погон башни. На боковых бортовых экранах и кормовой проекции корпуса установлены модули ДЗ. Обе машины оборудованы допзащитой от атакующих с верхней полусферы боеприпасов и БПЛА-«камикадзе». На Т-80 БВМ также установлен комплекс средств снижения заметности.

На Т-90М защиту получило стекло панорамного прицела командира. Дополнительные контейнеры ДЗ «Реликт» установлены на корпусе и башне. И это не полный список улучшений обновленных российских бронемашин.

Танкисты отмечают, что в боевых частях и подразделениях доработка часто проводится под конкретные узкоспециальные задачи и с учетом театра военных действий.

Танки, известные как «Царь-мангалы», могут пригодится в данном месте и в данной ситуации, но при заводской модернизации все основные характеристики боевых бронемашин должны по возможности сохраняться.

Против дронов на оптоволокне

Спрашиваем, какие неприятные «сюрпризы» противник может преподнести на поле боя нашим танкистам. О них в ГАБТУ знают и готовят достойный ответ.

Сергей Шалёный говорит, что сейчас на линии боевого соприкосновения начали появляться украинские fpv-дроны на оптоволокне — их пока мало, но неизбежно станет больше.

Против этих БПЛА комплексы РЭБ не работают, так как управление ведется по оптоволоконному кабелю и по этой причине они не могут подавить сигнал.

— Для борьбы с такими дронами возможна только механическая защита, — говорит генерал. — То есть в ближайшей перспективе — это решетчатые и сетчатые экраны, а в среднесрочной перспективе — применение активных систем защиты, так называемых КАЗов (комплексов активной защиты - Ред.).

Механическая защита будет крепиться на башне и внешне напоминать зонтик, она уже разработана. КАЗ в свою очередь предназначен для защиты танков от противотанковых кумулятивных зарядов, ПТУР, снарядов и БПЛА. Она состоит из станции обнаружения и защитных боеприпасов, которые в случае угрозы уничтожают цель на подлете к бронемашине.

Танки в бою

Танки играют важную роль на поле боя. Ранее «Известия» рассказывали, как танкисты 1-й Славянской бригады 51-й Донецкой армии уничтожили на торецком направлении один из укрепрайонов, где засели украинские боевики.

Перед боевым выездом танкисты получили координаты, после чего выдвинулись на закрытую огневую позицию. Пехота и разведчики помогали корректировать огонь.

Танкисты быстро пристрелялись после чего выпустили по дому не менее двух десятков снарядов.

После очередного прямого попадания по связи звучит запрос на временное прекращение огня. Дальше в дело вступает пехотное подразделение — идет на штурм уже полуразрушенного дома.

Богдан Степовой