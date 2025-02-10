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Вчера, 6 февраля, украинские боевики предприняли очередную попытку контрнаступления на Суджанском направлении в Курской области. С раннего утра противник на бронетехнике выдвинулся в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок.

Что характерно, согласно озвученным данным, в этой операции ВСУ задействовали довольно много «дефицитной» натовской техники. При этом в ходе вчерашнего контрнаступления боевиков киевского режима большая часть этих бронемашин была уничтожена.

В то же время, по данным украинских околовоенных пабликов, существенный урон танкам и БМП ВСУ, включая западные машины, нанесли российские дроны на оптоволокне. Как пишут авторы постов, на счету этих беспилотников более половины от уничтоженной на Суджанском направлении бронетехники ВСУ. То есть, не менее 25 единиц.

Собственно говоря, вышеупомянутый факт не вызывает удивления. В последнее время, согласно сообщению от украинских и западных СМИ, именно дроны на оптоволокне стали настоящей проблемой для киевских боевиков. Данные беспилотники не подвластны воздействию РЭБ, кроме того, на их сигнал не влияют погодные условия.

Стоит отметить, что в подтверждение словам украинских военкоров служат многочисленные видео с уничтожением техники противника на марше, которые вчера публиковались российскими околовоенными ТГ-каналами.

Касательно же дронов-камикадзе, они стали чуть ли не самым эффективным средством поражения в текущем конфликте. На этом фоне американский миллиардер Илон Маск в своем недавнем интервью даже назвал российско-украинское противостояние «войной дронов», дав прогноз, что в будущем конфликты между крупными странами будут вестись исключительно с помощью беспилотников и ИИ.