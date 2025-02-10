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Военное обозрение

«Нет необходимости менять огневую позицию»: Германия закупила многокалиберные РСЗО PULS

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Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Германии закупило у израильской компании Elbit Systems многокалиберные РСЗО PULS, стоимость контракта составляет $57 млн. По всей видимости, речь идёт о приобретении первой партии из 5 реактивных систем, покупка которых была одобрена в декабре 2024 года парламентом страны, хотя тогда речь шла о сумме предполагаемого контракта в $68 млн.

PULS («точная и универсальная система запуска») может вести стрельбу ракетами различных калибров, от 122 до 370 мм. На шасси размещаются два контейнера, каждый из которых предназначен для определённого типа вооружения: Accular 122 мм (18 ракет) с дальностью огня до 35 км, Accular 160 мм (10) – до 40 км, EXTRA (4) – до 150 км и Predator Hawk (2) – 300 км.

PULS обеспечивает комплексное и экономичное решение для ведения высокоточного огня всеми типами современных ракет

- говорится на сайте разработчика.

Источник изображения: topwar.ru

Как поясняют в компании, в отличие от стандартных систем, при применении комплекса нет необходимости перемещать артиллерийские подразделения в зависимости от требуемой дальности стрельбы, так как он позволяет вести огонь различными типами боеприпасов на разные дистанции с одной и той же позиции на расстояние до 300 км, не меняя её.

PULS уже использовалась на поле боя, в частности, в Нагорном Карабахе и в ходе вторжения ЦАХАЛ в Палестину.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Компании
Elbit Systems
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