В Росавиации заявили об изучении частичного «открытия неба» для гражданских БПЛА

Ядров: Росавиация изучает частичное «открытие неба» для гражданских БПЛА

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров 7 февраля сообщил об изучении ведомством возможности частичного открытия воздушного пространства для гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Мы, со своей стороны, в первую очередь смотрим на те субъекты, которые находятся в базовом уровне реагирования, в соответствии с указом президента [РФ Владимира Путина]», — сказал он на национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2025.

Ядров уточнил, что насчитывается 58 таких субъектов. К этому числу относятся все регионы, кроме Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также субъектов в составе Центрального и Южного федеральных округов.

Ранее, 28 января, Путин заявил, что в стране нужно как можно скорее «открыть небо» для гражданских дронов. Он уточнил, что разрешить полеты гражданских БПЛА следует в тех регионах, «где это оправданно по безопасности и где для этого есть другие необходимые условия».