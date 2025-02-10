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ЦАМТО

Saab завершила поставку гранатометов AT4 СВ Индии

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AT4CS
Одноразовый противотанковый гранатомет AT4CS.

ЦАМТО, 7 февраля. Шведская компания Saab накануне открытия Международного авиасалона Aero India 2025 объявила о завершении поставок Вооруженным силам Индии ранее заказанных 84-мм противотанковых гранатометов AT4.

Как сообщает индийское издание The Print, компания заключила с МО Индии контракт на поставку СВ и ВВС Индии одноразовых противотанковых гранатометов AT4 в 2022 году.

Кроме того, Saab планирует к началу следующего года приступить на своем заводе в Харьяне к производству 84-мм ручных противотанковых гранатометов "Карл-Густав". Это первый в оборонном секторе Индии проект, который на 100% был реализован за счет прямых иностранных инвестиций.

Как подтвердил руководитель и управляющий директор Saab India Матс Палмберг, Saab завершила поставку гранатометов AT4. Работа на заводе в Харьяне (над гранатометом "Карл-Густав") продолжается, ожидается получение производственной лицензии. Компания рассчитывает приступить к производству в начале следующего года. На выставке Aero India 2025 компания Saab также намерена продемонстрировать ПТРК NLAW.

Кроме того, М.Палмберг сообщил, что компания ожидает масштабных переговоров с командованием ВВС Индии по вопросу поставки "Грипен E" в рамках проекта покупки многоцелевого истребителя MRFA (multi-role fighter-aircraft).

По информации руководителя программы "Грипен для Индии" в Saab Кента-Аке Молина, компания Saab готова поставить первый самолет "Грипен E" ВВС Индии в течение 3 лет с момента заключения контракта. Кроме того, возможно создание в Индии полноценного производства с полной передачей технологий.

На текущий момент в боевом составе ВВС Индии находится всего 31 истребительная эскадрилья при 42 санкционированных правительством. Это число еще больше сократится в этом году после снятия с вооружения последних МиГ-21.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2022 года Saab объявила, что командование Вооруженных сил Индии выбрало компанию Saab, предложившую 84-мм противотанковый гранатомет AT4, победителем тендера на поставку одноразовых гранатометов для оснащения подразделений Сухопутных войск и ВВС. Стоимость продажи, количество заказанных гранатометов и сроки их поставки не раскрывались. Контракт с ВС Индии был подписан компанией FFV Ordnance AB, являющейся представителем Saab в Индии.

Заказ предусматривал поставку гранатомета версии AT4CS AST (confined spaces, anti-structure and breaching), стрельба из которого может осуществляться в ограниченном пространстве площадью от 22,5 кв.м, включая здания, фортификационные сооружения и т.д.

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Страны
Индия
Швеция
Продукция
Gripen NG
МиГ-21
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