Около 70% вооружения ВСУ составляет помощь партнеров

ЦАМТО, 7 февраля. Около 70% вооружения ВСУ – это помощь международных партнеров. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 7 февраля первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

"Существует понятие полной потребности для ведения боевых действий максимальной интенсивности и минимально необходимой потребности для ведения, например, оборонительных действий. Полная потребность никогда не обеспечивалась. Примерно 70% того, что использовалось на поле боя силами обороны, составляет международная помощь", – приводит слова И.Гаврилюка информационное агентство "Укринформ".

По его словам, ВСУ нуждаются в поставках систем ПВО, тяжелой бронетехники, артиллерийских боеприпасов калибров НАТО.

И.Гаврилюк добавил, что ударные БЛА дальнего радиуса действия, изготовленные в рамках украинских программ, на сегодня являются определенной заменой для дальнобойных ракет.