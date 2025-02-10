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ТАСС

Лихачев проинформировал Гросси о мерах защиты ЗАЭС

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Источник изображения: http://tass.ru/

По словам главы Росатома, "риски атак ВСУ нарастают"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Глава Росатома Алексей Лихачев проинформировал генерального директором МАГАТЭ Рафаэля Гросси о росте числа атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую АЭС и о принимаемых мерах по ее защите.

"Мы проинформировали глубочайшим образом уважаемую делегацию МАГАТЭ о тех мерах, которые принимаются для безусловного обеспечения ядерной безопасности Запорожской АЭС. Как в части технического положения дел, так и в части физической защиты Запорожской атомной электростанции", - сказал он по итогам встречи с Гросси.

При этом, по словам Лихачева, "риски атак ВСУ нарастают". "Мы это видим и в количестве сбитых дронов и ракет, и в количестве артиллерийских ударов, которые приходятся на практически примыкающую к ЗАЭС территорию, и это вызывает озабоченность", - подчеркнул глава Росатома.

Международные атомные проекты 

Россия намерена наращивать участие в различных международных ядерных проектах, заявил Лихачев.

"Конечно, будем наращивать свое участие в двусторонних и многосторонних международных ядерных проектах", - сказал руководитель Росатома. По его мнению, "хорошо известно о лидерской, активной роли Росатома в этом направлении". "Наше взаимодействие с МАГАТЭ и прямая поддержка наших проектов являются для нас ценностью", - заверил Лихачев.

Он сообщил, что на переговорах 7 феврая речь шла о дальнейшем развитии ядерных технологий. "Согласен с Рафаэлем - ни на секунду не прекращая работать над озабоченностями сегодняшнего дня, мы должны продолжать смотреть в будущее", - подчеркнул глава Росатома. Лихачев заверил, что российская сторона "готова информировать мировое сообщество, мировую атомную семью о планах по развитию атомной энергетики страны, включая развитие Запарожской атомной станции". 

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