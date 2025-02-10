Латвия передаст Украине партию новейших БТР CAVS

ЦАМТО, 7 февраля. Посольство Украины в Латвии 4 февраля сообщило, что Рига передаст ВСУ партию колесных бронетранспортеров CAVS 6х6 разработки финской компании Patria.

Как напоминает группа военных исследований и анализа ZBIAM, данная информация не является абсолютно новой, поскольку власти Латвии еще в сентябре прошлого года заявляли о возможности передачи Украине партии колесных БТР Patria 6х6. Однако на этот раз сообщение было подтверждено официально.

Заявление было сделано во время визита посла Украины в Латвии Анатолия Куцевола в город Валмиера, где расположен завод, выпускающий БТР данного типа.

Информация о сроках поставки и количестве бронированных маши, которые получит Украина, не сообщается. По мнению ZBIAM, вряд ли партия передаваемой техники будет крупной, учитывая финансовые возможности Риги. Украинские СМИ предполагают, что это будут командно-штабные машины.

Также посольство Украины в Латвии сообщило о передаче ВСУ 100 FPV-дронов, закупленных в рамках сбора средств, организованного фондом Ziedot.lv при участии правительства Латвии. На эти цели было собрано 130 тыс. евро.

Как уже сообщал ЦАМТО, в августе 2021 года министерства обороны Финляндии и Латвии подписали с финской компанией Patria рамочное соглашение об управлении этапом производства бронированных машин с колесной формулой 6x6 в рамках международной программы Common Armored Vehicle System (CAVS). Одновременно МО Латвии и Patria заключили контракт на поставку более 200 БТР, включая поддержку и обучение. Поставка техники запланирована на период до 2029 года.

В ноябре 2024 года Patria сообщила, что достигла с МО Латвии договоренности о производстве и поставке 56 дополнительных БТР CAVS. Стоимость соглашения составляет более 60 млн. евро. Техника будет применяться в качестве машин командования и боевого управления (C2). В производстве будут задействованы возможности национальной промышленности Латвии, включая открытый в мае 2024 года завод по производству бронированных машин Patria в Валмиере.

Совместное с латвийской Unitruck предприятие Defence Partnership Latvia, контрольный пакет акций которого принадлежит Patria, руководит производственными процессами в Латвии. Согласно планам, в Латвии ежегодно будут выпускать около 30 бронетранспортеров с колесной формулой 6x6.

Официальная церемония передачи ВС Латвии первой разработанной Patria бронемашины CAVS с колесной формулой 6x6 состоялась на военной базе "Адажи" 5 августа 2024 года. Машина была передана 3-й Латгальской бригаде Земессардзе (Национальной гвардии, являющейся составной частью ВС Латвии).

В настоящее время в реализуемой с 2019 года многонациональной программе закупки унифицированной бронированной машины CAVS с колесной формулой 6х6 участвуют ВС Латвии, Финляндии, Швеции и Германии. Компания Patria, являющаяся разработчиком ББМ, уже получила заказы на поставку более 800 бронемашин. Программа открыта для участия других европейских стран с аналогичными требованиями к технике при условии одобрения стран-участниц.