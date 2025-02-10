Войти
ЦАМТО

Латвия передаст Украине партию новейших БТР CAVS

656
0
0
Колесный БТР CAVS 6х6 от компании Patria
Колесный БТР CAVS 6х6 от компании Patria.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 7 февраля. Посольство Украины в Латвии 4 февраля сообщило, что Рига передаст ВСУ партию колесных бронетранспортеров CAVS 6х6 разработки финской компании Patria.

Как напоминает группа военных исследований и анализа ZBIAM, данная информация не является абсолютно новой, поскольку власти Латвии еще в сентябре прошлого года заявляли о возможности передачи Украине партии колесных БТР Patria 6х6. Однако на этот раз сообщение было подтверждено официально.

Заявление было сделано во время визита посла Украины в Латвии Анатолия Куцевола в город Валмиера, где расположен завод, выпускающий БТР данного типа.

Информация о сроках поставки и количестве бронированных маши, которые получит Украина, не сообщается. По мнению ZBIAM, вряд ли партия передаваемой техники будет крупной, учитывая финансовые возможности Риги. Украинские СМИ предполагают, что это будут командно-штабные машины.

Также посольство Украины в Латвии сообщило о передаче ВСУ 100 FPV-дронов, закупленных в рамках сбора средств, организованного фондом Ziedot.lv при участии правительства Латвии. На эти цели было собрано 130 тыс. евро.

Как уже сообщал ЦАМТО, в августе 2021 года министерства обороны Финляндии и Латвии подписали с финской компанией Patria рамочное соглашение об управлении этапом производства бронированных машин с колесной формулой 6x6 в рамках международной программы Common Armored Vehicle System (CAVS). Одновременно МО Латвии и Patria заключили контракт на поставку более 200 БТР, включая поддержку и обучение. Поставка техники запланирована на период до 2029 года.

В ноябре 2024 года Patria сообщила, что достигла с МО Латвии договоренности о производстве и поставке 56 дополнительных БТР CAVS. Стоимость соглашения составляет более 60 млн. евро. Техника будет применяться в качестве машин командования и боевого управления (C2). В производстве будут задействованы возможности национальной промышленности Латвии, включая открытый в мае 2024 года завод по производству бронированных машин Patria в Валмиере.

Совместное с латвийской Unitruck предприятие Defence Partnership Latvia, контрольный пакет акций которого принадлежит Patria, руководит производственными процессами в Латвии. Согласно планам, в Латвии ежегодно будут выпускать около 30 бронетранспортеров с колесной формулой 6x6.

Официальная церемония передачи ВС Латвии первой разработанной Patria бронемашины CAVS с колесной формулой 6x6 состоялась на военной базе "Адажи" 5 августа 2024 года. Машина была передана 3-й Латгальской бригаде Земессардзе (Национальной гвардии, являющейся составной частью ВС Латвии).

В настоящее время в реализуемой с 2019 года многонациональной программе закупки унифицированной бронированной машины CAVS с колесной формулой 6х6 участвуют ВС Латвии, Финляндии, Швеции и Германии. Компания Patria, являющаяся разработчиком ББМ, уже получила заказы на поставку более 800 бронемашин. Программа открыта для участия других европейских стран с аналогичными требованиями к технике при условии одобрения стран-участниц.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Латвия
Украина
Финляндия
Швеция
Компании
Patria
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.02 21:48
  • 0
На стороне чего находится путинская Россия?
  • 10.02 20:50
  • 1
В Генштабе ВС РФ назвали четыре задачи для военной науки с начала СВО
  • 10.02 20:16
  • 2
В РФ появятся танки с полной защитой корпуса от FPV-дронов
  • 10.02 17:41
  • 1
В Германии захотели модернизировать Gepard из-за Украины
  • 10.02 17:35
  • 16
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 10.02 17:24
  • 1
Снимок находящихся рядом российского истребителя Су-57 и американского F-35 на аэродроме в индийском Бангалоре появился в Сети
  • 10.02 15:51
  • 7525
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.02 15:39
  • 8
Разборки шестого поколения: побьет ли российский ПАК ДА американский B-21? (The National Interest, США)
  • 10.02 09:14
  • 1
Названы преимущества проводных дронов перед ПТРК
  • 09.02 19:53
  • 4
Мерц заявил о готовности поговорить с Путиным
  • 09.02 19:29
  • 1456
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.02 17:52
  • 418
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 09.02 16:45
  • 29
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 09.02 08:03
  • 0
Интересная и важная тема, поднятая участником forumov в виде ссылок на высказывания И. Шишкина на телеканале "День" примерно 2 года назад.
  • 09.02 04:56
  • 5
Лидеры ЕС рассуждают на тему обороны, но где взять миллиарды евро, чтобы заплатить за нее? (The Guardian, Великобритания)