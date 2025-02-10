"Рособоронэкспорт" за 20 лет подписал контракты с Индией на сумму 50 млрд. долларов

ЦАМТО, 7 февраля. "Рособоронэкспорт" (РОЭ) за последние 20 лет подписал контракты с Индией на 50 млрд. долл., на выставке Aero India будет впервые представлен новейший двигатель для истребителей пятого поколения, заявил генеральный директор компании Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") организует единую российскую экспозицию на XV Международной авиационно-космической выставке Aero India 2025, которая пройдет с 10 по 14 февраля на территории военно-воздушной базы "Елаханка" в Бангалоре (Индия).

"Индия – важнейший стратегический партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и один из ключевых партнеров "Рособоронэкспорта" в мире. Только за последние 20 лет, с 2005 по 2025 гг., "Рособоронэкспорт" подписал контрактных документов с Индией на 50 млрд. долл., а общий объем поставок российской продукции военного назначения в эту страну составляет около 80 млрд. долл. Предлагаем партнерам масштабные проекты по совместной разработке и производству военных самолетов, вертолетов, средств ПВО, бронетехники и боеприпасов. Готовы также обсуждать возможность совместного продвижения этой продукции в третьи страны", – сказал А.Михеев, которого цитирует пресс-служба РОЭ.

В 2025 году в Индии впервые покажут новейший российский истребитель пятого поколения Су-57Э. Его высочайшие летно-технические характеристики в небе над аэродромом базы ВВС "Елаханка" продемонстрирует заслуженный летчик-испытатель Герой РФ Сергей Богдан. 11 февраля "Рособоронэкспорт" совместно с Объединенной авиастроительной корпорацией проведут первую презентацию перспективного многофункционального истребителя Су-57Э на статической стоянке выставки.

Новинки ждут гостей российской экспозиции и в сегменте авиационных двигателей. Впервые на Aero India Объединенная двигателестроительная корпорация продемонстрирует новый двигатель "Изделие 177С", предлагаемый для оснащения многоцелевых истребителей 4++ и 5 поколения, а также ВК-650В – для легких многоцелевых вертолетов.

ВК-650В предназначен для установки на вертолет Ка-226Т, совместное российско-индийское предприятие по производству которого зарегистрировано в Индии и ожидает заказов от силовых ведомств страны.

Дебютным для Индии станет показ комплекса "Ланцет-Э", заметно выделяющегося в своем сегменте рынка исключительно успешным применением в реальных условиях, цитирует "РИА Новости" пресс-релиз АО "Рособоронэкспорт".