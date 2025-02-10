Объем поставок военной продукции России в Индию составляет около $80 млрд

Генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев отметил, что Нью-Дели является важнейшим стратегическим партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россия предлагает Индии масштабные проекты по совместной разработке и производству военных самолетов, вертолетов, средств ПВО, бронетехники и боеприпасов, а также совместное продвижение этой продукции в третьи страны. Общий объем поставок российской продукции военного назначения составляет около $80 млрд, сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"Индия - важнейший стратегический партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и один из ключевых партнеров Рособоронэкспорта в мире. Только за последние 20 лет, с 2005 г. по 2025 г., Рособоронэкспорт подписал контрактных документов с Индией на $50 млрд, а общий объем поставок российской продукции военного назначения в эту страну составляет около $80 млрд. Сегодня Рособоронэкспорт и индийская сторона работают над расширением двустороннего технологического сотрудничества в рамках программы Make in India. Предлагаем партнерам масштабные проекты по совместной разработке и производству военных самолетов, вертолетов, средств ПВО, бронетехники и боеприпасов. Готовы также обсуждать возможность совместного продвижения этой продукции в третьи страны", - сказал он в преддверии XV Международной авиационно-космической выставки Aero India 2025.

11 февраля Рособоронэкспорт совместно с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в Ростех) проведут первую презентацию перспективного многофункционального истребителя Су-57Э на статической стоянке выставки. Также будут продемонстрированы современные управляемые авиационные ракеты, предназначенные для включения в состав комплексов авиационного вооружения истребителей 4++ и 5 поколений как российского, так и иностранного производства.

"Среди них и доказавшие свою высокую эффективность в реальных боевых условиях ракеты РВВ-МД2 и РВВ-БД для поражения воздушных целей, Х-35УЭ - для поражения боевых кораблей и транспортных судов, Х-38МЛЭ - для высокоточного поражения наземных объектов, противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ для поражения излучающих РЛС зенитных ракетных комплексов и систем, а также малозаметная крылатая ракета Х-69 нового поколения. В сегменте специальной авиации Рособоронэкспорт представит самолет-заправщик Ил-78МК-90А, который в процессе эксплуатации может быть оперативно переоборудован в различные варианты: транспортный, санитарный, противопожарный и медицинский госпиталь", - уточнили в компании.

Там сообщили, что новинки ждут гостей российской экспозиции и в сегменте авиационных двигателей - впервые на Aero India Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха продемонстрирует новый двигатель "Изделие 177С", предлагаемый для оснащения многоцелевых истребителей 4++ и 5 поколения, а также ВК-650В - для легких многоцелевых вертолетов. Дебютным для Индии станет и показ комплекса "Ланцет-Э", заметно выделяющегося в своем сегменте рынка исключительно успешным применением в реальных условиях.

По всей представленной на выставке продукции Рособоронэкспорт готов вести индустриальное сотрудничество в полном соответствии с программами Make in India и "Самодостаточная Индия". Вопросы расширения партнерства и реализации новых проектов Рособоронэкспорт обсудит с индийскими государственными и частными предприятиями.