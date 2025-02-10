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Немецкая компания получила разрешение американского регулятора на запуск Phoenix

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Изображение: ATMOS Space Cargo
Изображение: ATMOS Space Cargo.

ATMOS получила разрешение американского регулятора на запуск Phoenix

Немецкая компания ATMOS Space Cargo получила разрешение американского регулятора — Федерального управления гражданской авиации США — на запуск возвращаемой капсулы Phoenix. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Капсула будет располагаться на борту платформы SpaceX Bandwagon-3, запуск которой ожидается в апреле. Phoenix с полезной нагрузкой до ста килограммов пробудет на околоземной орбите до трех месяцев. При спуске на водную поверхность на капсуле раскроется надувной теплозащитный экран, который позволит снизить скорость ее спуска до приемлемого уровня.

Испытательный полет позволит ATMOS Space Cargo собрать критически важные данные о работе надувного теплового щита во время спуска Phoenix в атмосфере Земли.

В сентябре 2024 года издание SpaceNews сообщило, что компания Inversion Space получила финансирование на поддержку разработки автономных возвращаемых аппаратов и демонстрационных миссий в интересах военных заказчиков.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Продукция
ATMOS-2000
Компании
SpaceX
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