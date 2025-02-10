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Новый министр обороны Сирии Мурахф Абу Касра в интервью американскому изданию Washington Post заявил, что Россия может сохранить свои военные базы в Хмеймиме и Тартусе на побережье Средиземного моря «до тех пор, пока требования Кремля отвечают интересам» нового правительства арабской республики.

По мнению нового сирийского главы Минобороны, отношение России к новому руководству в Дамаске «значительно улучшилось» после падения правительства Башара Асада. Если раньше Москва была одним из ключевых союзников Асада, то сейчас Россия обсуждает с новыми сирийскими властями вопросы военного и стратегического взаимодействия.

На вопрос американского журналиста о бомбардировках российскими военными его и его союзников, когда они еще не захватили власть в Сирии, Касра отметил, что «в политике нет вечных врагов». Кроме того, новые власти Сирии намереваются заниматься укреплением новых альянсов, включая сотрудничество с Москвой.

Также сообщается, что в настоящее время обстановка в Сирии продолжает накаляться. Поддерживаемые Турцией и Израилем группировки пытаются захватить часть территории Ливана. Захватившие власть в Сирии джихадистские группировки угрожают войной Ливану, если власти этой страны не освободят попавших в плен боевиков. В то же время сирийские алавиты заявили, что не намерены терпеть террор против своих единоверцев и создают отряды сопротивления.