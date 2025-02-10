Войти
ЦАМТО

Mitsubishi Shipbuilding построит патрульный корабль для Агентства обеспечения безопасности на море Индонезии

620
0
0
Mitsubishi Shipbuilding
Mitsubishi Shipbuilding.
Источник изображения: splash247.com

ЦАМТО, 7 февраля. Японская Mitsubishi Shipbuilding (подразделение Mitsubishi Heavy Industries (MHI)) объявила о подписании контракта на строительство патрульного корабля OPV для малазийского Агентства обеспечения безопасности на море BAKAMLA (Badan Keamanan Laut).

Как сообщает Shephard Media, проект OPV будет выполнен на средства гранта, согласованного в марте 2024 года правительством Индонезии и Японского агентства международного сотрудничества JICA (Japan International Cooperation Agency) с целью повышения безопасности на море.

Стоимость контракта составляет около 9 млрд. иен (58 млн. долл.). Новое судно будет построено на расположенном в префектуре Ямагути предприятии Shimonoseki Shipyard & Machinery Works компании MHI. Завершение строительства и сдача корабля заказчику запланированы на март 2028 года.

Длина нового корабля составит 86 м, экипаж – 70 человек. Он сможет развивать скорость 22 узла.

Ожидается, что поставка нового судна расширит возможности BAKAMLA в области обеспечения безопасности и спасания на море.

Новый корабль OPV присоединится к патрульному катеру Tanjung Dato, который Индонезия приобрела в 2018 году. Остаточный срок эксплуатации этого судна составляет около 13 лет.

Потребность в новых патрульных кораблях возникла в результате изменения военно-морской политики Индонезии. Основное внимание уделено оснащению флота большим количеством боевых кораблей, что привело к увеличению объема задач береговой охраны и сокращению количества доступных судов для их выполнения.

В компании MHI отметили, что продолжат строить патрульные корабли как для национального рынка, так и для экспорта в другие страны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Япония
Компании
MHI
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.02 21:48
  • 0
На стороне чего находится путинская Россия?
  • 10.02 20:50
  • 1
В Генштабе ВС РФ назвали четыре задачи для военной науки с начала СВО
  • 10.02 20:16
  • 2
В РФ появятся танки с полной защитой корпуса от FPV-дронов
  • 10.02 17:41
  • 1
В Германии захотели модернизировать Gepard из-за Украины
  • 10.02 17:35
  • 16
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 10.02 17:24
  • 1
Снимок находящихся рядом российского истребителя Су-57 и американского F-35 на аэродроме в индийском Бангалоре появился в Сети
  • 10.02 15:51
  • 7525
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.02 15:39
  • 8
Разборки шестого поколения: побьет ли российский ПАК ДА американский B-21? (The National Interest, США)
  • 10.02 09:14
  • 1
Названы преимущества проводных дронов перед ПТРК
  • 09.02 19:53
  • 4
Мерц заявил о готовности поговорить с Путиным
  • 09.02 19:29
  • 1456
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.02 17:52
  • 418
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 09.02 16:45
  • 29
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 09.02 08:03
  • 0
Интересная и важная тема, поднятая участником forumov в виде ссылок на высказывания И. Шишкина на телеканале "День" примерно 2 года назад.
  • 09.02 04:56
  • 5
Лидеры ЕС рассуждают на тему обороны, но где взять миллиарды евро, чтобы заплатить за нее? (The Guardian, Великобритания)