Mitsubishi Shipbuilding построит патрульный корабль для Агентства обеспечения безопасности на море Индонезии

ЦАМТО, 7 февраля. Японская Mitsubishi Shipbuilding (подразделение Mitsubishi Heavy Industries (MHI)) объявила о подписании контракта на строительство патрульного корабля OPV для малазийского Агентства обеспечения безопасности на море BAKAMLA (Badan Keamanan Laut).

Как сообщает Shephard Media, проект OPV будет выполнен на средства гранта, согласованного в марте 2024 года правительством Индонезии и Японского агентства международного сотрудничества JICA (Japan International Cooperation Agency) с целью повышения безопасности на море.

Стоимость контракта составляет около 9 млрд. иен (58 млн. долл.). Новое судно будет построено на расположенном в префектуре Ямагути предприятии Shimonoseki Shipyard & Machinery Works компании MHI. Завершение строительства и сдача корабля заказчику запланированы на март 2028 года.

Длина нового корабля составит 86 м, экипаж – 70 человек. Он сможет развивать скорость 22 узла.

Ожидается, что поставка нового судна расширит возможности BAKAMLA в области обеспечения безопасности и спасания на море.

Новый корабль OPV присоединится к патрульному катеру Tanjung Dato, который Индонезия приобрела в 2018 году. Остаточный срок эксплуатации этого судна составляет около 13 лет.

Потребность в новых патрульных кораблях возникла в результате изменения военно-морской политики Индонезии. Основное внимание уделено оснащению флота большим количеством боевых кораблей, что привело к увеличению объема задач береговой охраны и сокращению количества доступных судов для их выполнения.

В компании MHI отметили, что продолжат строить патрульные корабли как для национального рынка, так и для экспорта в другие страны.