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ТАСС

Космонавты Платонов и Артемьев полетят на Crew Dragon в ближайшие два года

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© Joel Kowsky/ NASA via Getty Images
© Joel Kowsky/ NASA via Getty Images.
Источник изображения: © Joel Kowsky/ NASA via Getty Images

Старт намечен на вторую половину 2025 года и первую половину 2026-го

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Платонов и Олег Артемьев назначены в экипажи миссий Crew-11 и Crew-12, старт которых намечен на вторую половину 2025 года и первую половину 2026-го, сообщили в Роскосмосе.

"Олег Платонов включен в экипаж корабля Crew Dragon (миссия Crew-11), запуск которого планируется во второй половине 2025 года. <…> Космонавт Роскосмоса Олег Артемьев включен в экипаж корабля Crew Dragon (миссия Crew-12), старт которого намечается в первой половине 2026 года", - говорится в сообщении. Отмечается также, что в ближайшие месяцы Crew Dragon доставит на Международную космическую станцию (МКС) космонавта Роскосмоса Кирилла Пескова.

Кроме того, в госкорпорации проинформировали, что в экипажи "Союза МС-28" и "Союза МС-29" назначили по одному астронавту NASA, для обоих из них это будут первые космические полеты. Так, осенью российский корабль доставит на МКС астронавта Кристофера Уильямса, а летом 2026 года на "Союзе" полетит Анил Менон Самойленко. В то же время космонавт Сергей Корсаков покинул экипаж "Союза МС-29".

Начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (входит в Роскосмос) Максим Харламов еще в январе сообщал ТАСС о продлении программы перекрестных полетов к МКС. Тогда же он рассказал о возможности полета Артемьева и Платонова на американских кораблях.

Роскосмос и NASA осуществляют перекрестные полеты по программе МКС. Так, некоторые американские астронавты летают на МКС на российских "Союзах", а космонавты РФ - на американских кораблях Crew Dragon. 

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