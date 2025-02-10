Доработанную по опыту СВО БМП-3 начали продвигать на экспорт

«Рособоронэкспорт» рассказал о продвижении доработанной БМП-3 на рынке

Российскую боевую машину пехоты БМП-3, которую доработали с учетом опыта специальной военной операции (СВО), начали продвигать на экспорт. Об этом рассказала компания «Рособоронэкспорт» в своем Telegram-канале.

«"Рособоронэкспорт" продвигает на мировой рынок доработанную с учетом опыта боевого применения боевую машину пехоты БМП-3 с комплектом дополнительной защиты», — говорится в сообщении.

Усовершенствованная машина получила дополнительные стальные и решетчатые экраны для защиты от кумулятивных средств поражения. Также БМП оснащают комплексом средств защиты верхней полусферы, который называют «мангалом». Эта конструкция прикрывает крышу башни БМП-3 от ударов дронами-камикадзе.

Ранее в феврале стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» передал заказчику первую партию БМП-3 в 2025 году. Техника прошла полный цикл испытаний. Гусеничная БМП-3 вооружена орудием калибра 100 миллиметров, автоматической пушкой калибра 30 миллиметров и пулеметами.