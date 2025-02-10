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Iridium допустил запуск малых спутников

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Фото: Steve Nesius / Reuters
Фото: Steve Nesius / Reuters.

Геостационарный оператор Iridium допустил запуск малых спутников

Оператор Iridium Communications, располагающий на геостационарной орбите группировкой крупных спутников, допустил запуск малых космических аппаратов. Об этом сообщает издание SpaceNews.

«Возможно, нам стоит какое-то время поработать в сфере малых спутников», — заявил генеральный директор компании Мэтт Деш в ходе симпозиума Smallsat в Кремниевой долине.

По его словам, в настоящее время Iridium Communications изучает использование малых спутников для демонстрации расширенных возможностей позиционирования, навигации и связи. В частности, небольшие космические аппараты могут применяться для улучшения качества услуг, предоставляемых пользователям при помощи геостационарных спутников.

Деш напомнил, что компания располагает 66 спутниками Iridium Next на низкой околоземной орбите, предназначенными для предоставления услуг связи в L-диапазоне. «Преимущество в том, что какое-то время нам не придется вкладывать большие деньги», — сказал руководитель.

В феврале 2024 года издание со ссылкой на Деша сообщило, что Iridium Communications продлит срок службы спутников, работающих в L-диапазоне, минимум до 2035 года.

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