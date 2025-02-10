Войти
ЦАМТО

Николай Патрушев: в России создают аналог системы подвижной спутниковой связи для флота

733
0
0
Севморпуть
Севморпуть.
Источник изображения: https://www.korabel.ru/

ЦАМТО, 7 февраля. Действия Запада, пытающегося не дать России использовать морские транспортные коммуникации и отключающего отечественные суда от спутниковой системы Inmarsat, создают риски для безопасности судоходства и жизни людей.

Поэтому в России создают свой аналог системы подвижной спутниковой связи для морского флота, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

По поручению президента РФ Владимира Путина Николай Патрушев 6 февраля провел в Нижнем Новгороде совещание по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства.

"В нарушение международных норм страны Запада лишают нашу страну доступа к международной системе страхования морских перевозок, лицензирования и регистрации российских судов. Предпринимают попытки досмотра судов в международных водах, что является грубейшим нарушением конвенции ООН по морскому праву, гарантирующей беспрепятственный транзитный проход в открытом море. Отключают суда под флагом Российской Федерации от системы спутниковой подвижной связи Inmarsat, которая принята в качестве составного компонента Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности мореплавания", – цитирует "РИА Новости" Н.Патрушева.

"Учитывая, что подобные действия создают серьезные риски для безопасности судоходства, жизни и здоровья людей, в настоящее время ведется работа по созданию российского аналога системы подвижной спутниковой связи для обеспечения судов морского флота", – подчеркнул он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ООН
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.02 21:48
  • 0
На стороне чего находится путинская Россия?
  • 10.02 20:50
  • 1
В Генштабе ВС РФ назвали четыре задачи для военной науки с начала СВО
  • 10.02 20:16
  • 2
В РФ появятся танки с полной защитой корпуса от FPV-дронов
  • 10.02 17:41
  • 1
В Германии захотели модернизировать Gepard из-за Украины
  • 10.02 17:35
  • 16
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 10.02 17:24
  • 1
Снимок находящихся рядом российского истребителя Су-57 и американского F-35 на аэродроме в индийском Бангалоре появился в Сети
  • 10.02 15:51
  • 7525
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.02 15:39
  • 8
Разборки шестого поколения: побьет ли российский ПАК ДА американский B-21? (The National Interest, США)
  • 10.02 09:14
  • 1
Названы преимущества проводных дронов перед ПТРК
  • 09.02 19:53
  • 4
Мерц заявил о готовности поговорить с Путиным
  • 09.02 19:29
  • 1456
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.02 17:52
  • 418
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 09.02 16:45
  • 29
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 09.02 08:03
  • 0
Интересная и важная тема, поднятая участником forumov в виде ссылок на высказывания И. Шишкина на телеканале "День" примерно 2 года назад.
  • 09.02 04:56
  • 5
Лидеры ЕС рассуждают на тему обороны, но где взять миллиарды евро, чтобы заплатить за нее? (The Guardian, Великобритания)