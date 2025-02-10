Николай Патрушев: в России создают аналог системы подвижной спутниковой связи для флота

ЦАМТО, 7 февраля. Действия Запада, пытающегося не дать России использовать морские транспортные коммуникации и отключающего отечественные суда от спутниковой системы Inmarsat, создают риски для безопасности судоходства и жизни людей.

Поэтому в России создают свой аналог системы подвижной спутниковой связи для морского флота, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

По поручению президента РФ Владимира Путина Николай Патрушев 6 февраля провел в Нижнем Новгороде совещание по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства.

"В нарушение международных норм страны Запада лишают нашу страну доступа к международной системе страхования морских перевозок, лицензирования и регистрации российских судов. Предпринимают попытки досмотра судов в международных водах, что является грубейшим нарушением конвенции ООН по морскому праву, гарантирующей беспрепятственный транзитный проход в открытом море. Отключают суда под флагом Российской Федерации от системы спутниковой подвижной связи Inmarsat, которая принята в качестве составного компонента Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности мореплавания", – цитирует "РИА Новости" Н.Патрушева.

"Учитывая, что подобные действия создают серьезные риски для безопасности судоходства, жизни и здоровья людей, в настоящее время ведется работа по созданию российского аналога системы подвижной спутниковой связи для обеспечения судов морского флота", – подчеркнул он.