Минобороны представило БРЭМ-80, модернизированную с учетом опыта СВО

ЦАМТО, 7 февраля. Модернизированную версию БРЭМ представил журналистам заместитель начальника Главного автобронетанкового управления МО РФ генерал-майор Сергей Шаленый на одном из полигонов Московской области.

"БРЭМ-80 доработана и модернизирована с учетом всех нюансов СВО и особенностей эвакуации бронетехники", – сообщил С.Шаленый.

С.Шаленый также отметил, что российская бронетехника и вооружение значительно превосходят по своим характеристикам технику, поставляемую ВСУ странами НАТО.

"На сегодняшний момент, исходя из характера и способов применения бронетанкового вооружения и техники в зоне СВО, с учетом доработок, которые нами сделаны, вся наша бронетанковая техника и вооружение превосходят по своим характеристикам те машины, которые поставляются в зону СВО со стороны НАТО", – сказал он.

Генерал-майор уточнил, что российская техника превосходит технику противника по всем показателям, паритет может быть только в вопросах огневой мощи.

"Но в части защищенности от средств поражения, которые применяются (в бою), однозначно мы подготовлены лучше", – подчеркнул С.Шаленый.

Относительно эвакуационной пригодности, проходимости и подвижности, российская сторона "однозначно превосходит противника", – цитирует "РИА Новости" С.Шаленого.