Elbit Systems поставит партию РСЗО PULS ВС Германии

ЦАМТО, 7 февраля. Израильская Elbit Systems Ltd. объявила о подписании контракта на поставку РСЗО PULS (Precise and Universal Launching Systems) ВС Германии.

Стоимость контракта составляет около 57 млн. долл. Заказ выполняется в рамках межправительственных соглашений между Нидерландами, Израилем и Германией.

В соответствии с условиями контракта, Elbit Systems в сотрудничестве с KNDS Deutschland поставит ВС Германии РСЗО, включая разработку, адаптацию и интеграцию немецкого оборудования C4I (в т.ч. систем командования и управления оружием).

Поставленные РСЗО пройдут испытания под контролем Федерального ведомства по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию Германии (BAAINBw) и связанных технических испытательных центров с целью получения одобрения на применение в составе Вооруженных сил Германии. Соглашение также предусматривает поддержку систем в процессе эксплуатации.

Как заявил генеральный директор Elbit System Land Уди Веред, компания была выбрана вместе с KNDS Deutschland для поставки системы реактивной артиллерии, которая станет базой для перспективной системы поражения целей с закрытых позиций большой дальности ВС Германии. Приобретение открывает путь для новых заказов РСЗО в конфигурации EuroPULS и подчеркивает прочность сотрудничества с KNDS Deutschland.

Генеральный директор KNDS Deutschland Ральф Кетцель, в свою очередь, заявил, что сотрудничество между Elbit Systems и KNDS Deutschland является важным этапом разработки европейской ракетной системы для поражения целей с закрытых позиций. Технологии Elbit будут интегрированы с "ноу-хау" европейской KNDS, которая будет участвовать в создании на базе PULS варианта EuroPULS.

Системы EuroPULS предназначены для артиллерии корпусного звена СВ Германии и обеспечат возможности поражения целей на дальностях не менее 300 км.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2024 года бюджетный комитет Бундестага одобрил закупку первой партии из 5 РСЗО PULS производства Elbit Systems. Бюджет проекта составил около 65 млн. евро (около 68 млн. долл.).

Закупка PULS для ВС Германии реализуется как опцион на поставку данных систем для ВС Нидерландов. Решение о покупке позволит углубить сотрудничество ВС Германии и Нидерландов в сфере эксплуатации и поддержки РСЗО.

В декабре 2022 года Krauss-Maffei Wegmann (ныне KNDS Deutschland) и Elbit Systems Deutschland (подразделение Elbit Systems Land) достигли соглашения об активизации стратегического сотрудничества в сфере РСЗО и совместной разработке установки EuroPULS. KMW и Elbit уже предложили EuroPULS ряду потенциальных европейских заказчиков в качестве системы-преемницы имеющихся РСЗО. Система основана на РСЗО PULS, размещена на шасси Iveco Trakker GTF3 8х8 с защищенной кабиной.

В базовой версии РСЗО PULS размещается на шасси с колесной формулой 6х6 и обеспечивает транспортировку двух ТПК, в каждом из которых находятся 18 122-мм РС AccuLAR (максимальная дальность стрельбы – 40 км) или десять 160-мм РС (дальность пуска до 45 км). Возможна конфигурация контейнера с четырьмя 306-мм тактическими ракетами Extra (дальность пуска до 150 км) или двумя 370-мм ОТР Predator Hawk (дальность пуска от 50 до 300 км).