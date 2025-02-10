Войти
РИА Новости

Российская бронетехника превосходит технику стран НАТО

670
0
+1
Зарядка реактивной системы залпового огня "Ураган"
Зарядка реактивной системы залпового огня "Ураган".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Шаленый: российское вооружение превосходит технику НАТО, поставляемую Киеву

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российская бронетехника и вооружение значительно превосходят по своим характеристикам технику, поставляемую ВСУ странами НАТО, об этом заявил журналистам заместитель начальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) МО РФ генерал-майор Сергей Шаленый.

"На сегодняшний момент, исходя из характера и способов применения бронетанкового вооружения и техники в зоне СВО, с учетом доработок, которые нами сделаны, вся наша бронетанковая техника и вооружение превосходят по своим характеристикам те машины, которые поставляются в зону СВО со стороны НАТО", - сказал он.

Генерал-майор уточнил, что российская сторона превосходит технику противника по всем показателям, паритет может быть только в вопросах огневой мощи.

"Но в части защищенности от средств поражения, которые применяются (в бою), однозначно мы подготовлены лучше", - подчеркнул Шаленый.

Относительно эвакуационной пригодности, проходимости и подвижности, российская сторона "однозначно превосходит противника", указал генерал-майор.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
ГАБТУ
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.02 21:48
  • 0
На стороне чего находится путинская Россия?
  • 10.02 20:50
  • 1
В Генштабе ВС РФ назвали четыре задачи для военной науки с начала СВО
  • 10.02 20:16
  • 2
В РФ появятся танки с полной защитой корпуса от FPV-дронов
  • 10.02 17:41
  • 1
В Германии захотели модернизировать Gepard из-за Украины
  • 10.02 17:35
  • 16
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 10.02 17:24
  • 1
Снимок находящихся рядом российского истребителя Су-57 и американского F-35 на аэродроме в индийском Бангалоре появился в Сети
  • 10.02 15:51
  • 7525
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.02 15:39
  • 8
Разборки шестого поколения: побьет ли российский ПАК ДА американский B-21? (The National Interest, США)
  • 10.02 09:14
  • 1
Названы преимущества проводных дронов перед ПТРК
  • 09.02 19:53
  • 4
Мерц заявил о готовности поговорить с Путиным
  • 09.02 19:29
  • 1456
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.02 17:52
  • 418
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 09.02 16:45
  • 29
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 09.02 08:03
  • 0
Интересная и важная тема, поднятая участником forumov в виде ссылок на высказывания И. Шишкина на телеканале "День" примерно 2 года назад.
  • 09.02 04:56
  • 5
Лидеры ЕС рассуждают на тему обороны, но где взять миллиарды евро, чтобы заплатить за нее? (The Guardian, Великобритания)