Российская бронетехника превосходит технику стран НАТО

Шаленый: российское вооружение превосходит технику НАТО, поставляемую Киеву

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российская бронетехника и вооружение значительно превосходят по своим характеристикам технику, поставляемую ВСУ странами НАТО, об этом заявил журналистам заместитель начальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) МО РФ генерал-майор Сергей Шаленый.

"На сегодняшний момент, исходя из характера и способов применения бронетанкового вооружения и техники в зоне СВО, с учетом доработок, которые нами сделаны, вся наша бронетанковая техника и вооружение превосходят по своим характеристикам те машины, которые поставляются в зону СВО со стороны НАТО", - сказал он.

Генерал-майор уточнил, что российская сторона превосходит технику противника по всем показателям, паритет может быть только в вопросах огневой мощи.

"Но в части защищенности от средств поражения, которые применяются (в бою), однозначно мы подготовлены лучше", - подчеркнул Шаленый.

Относительно эвакуационной пригодности, проходимости и подвижности, российская сторона "однозначно превосходит противника", указал генерал-майор.