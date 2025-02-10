В РФ появятся танки с полной защитой корпуса от FPV-дронов

Замначальника Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-майор Сергей Шаленый отметил, что "это позволит орудию работать на 360 градусов, не ограничивая боевые возможности"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Танки с полной защитой корпуса от FPV-дронов появятся в России. Об этом заявил журналистам заместитель начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-майор Сергей Шаленый.

"Нами проработан вопрос защиты танка от FPV-дронов, которая будет закрывать полностью весь танк, однако защита будет располагаться на башне. Это позволит орудию работать на 360 градусов, не ограничивая боевые возможности", - сказал он.

Он привел в пример танки с защитой, которые вскоре будут отправлены в войска. По словам генерал-майора, у них полностью защищены башня, моторно-трансмиссионное отделение, корма, а также борта.

Говоря о дронах, которые используются противником, Шаленый отметил, что сейчас Вооруженные силы Украины массово не используют дроны на оптоволокне. Однако российская сторона ожидает, что в течение ближайших месяцев украинские военные перейдут именно на них. "Здесь возникает необходимость закрытия практически всей машины решетчато-сетчатыми экранами, чтобы относительно гарантированно защититься от поражения", - сказал он, добавив, что подобные решения сейчас применяются в войсках для решения узких задач.

По словам Шаленого, для борьбы с дронами на оптоволокне возможно использовать только механические средства защиты. "В ближайшей перспективе [поможет] защита за счет решетчато-сетчатых экранов, а в среднесрочной перспективе - применение активных систем защиты", - добавил он. Он отметил, что сейчас для бронетанковой техники наиболее актуальной является защита от FPV-дронов. "Если мы говорим про FPV-дроны, которые управляются по радиоканалам, то способом борьбы с ними является установка средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы - прим. ТАСС)", - пояснил он.

Сейчас на российских танках применяется РЭБ с расширенным диапазоном, с конца 2024 года они устанавливаются на каждой машине. "Но так как диапазон работы FPV-дронов постоянно расширяется, идет тенденция снижения частот до 400-500 МГц, то проводятся работы по дальнейшему расширению диапазона [РЭБ]", - добавил Шаленый.