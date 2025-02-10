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ТАСС

В РФ появятся танки с полной защитой корпуса от FPV-дронов

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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Танк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Замначальника Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-майор Сергей Шаленый отметил, что "это позволит орудию работать на 360 градусов, не ограничивая боевые возможности"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Танки с полной защитой корпуса от FPV-дронов появятся в России. Об этом заявил журналистам заместитель начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-майор Сергей Шаленый.

"Нами проработан вопрос защиты танка от FPV-дронов, которая будет закрывать полностью весь танк, однако защита будет располагаться на башне. Это позволит орудию работать на 360 градусов, не ограничивая боевые возможности", - сказал он.

Он привел в пример танки с защитой, которые вскоре будут отправлены в войска. По словам генерал-майора, у них полностью защищены башня, моторно-трансмиссионное отделение, корма, а также борта.

Говоря о дронах, которые используются противником, Шаленый отметил, что сейчас Вооруженные силы Украины массово не используют дроны на оптоволокне. Однако российская сторона ожидает, что в течение ближайших месяцев украинские военные перейдут именно на них. "Здесь возникает необходимость закрытия практически всей машины решетчато-сетчатыми экранами, чтобы относительно гарантированно защититься от поражения", - сказал он, добавив, что подобные решения сейчас применяются в войсках для решения узких задач.

По словам Шаленого, для борьбы с дронами на оптоволокне возможно использовать только механические средства защиты. "В ближайшей перспективе [поможет] защита за счет решетчато-сетчатых экранов, а в среднесрочной перспективе - применение активных систем защиты", - добавил он. Он отметил, что сейчас для бронетанковой техники наиболее актуальной является защита от FPV-дронов. "Если мы говорим про FPV-дроны, которые управляются по радиоканалам, то способом борьбы с ними является установка средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы - прим. ТАСС)", - пояснил он.

Сейчас на российских танках применяется РЭБ с расширенным диапазоном, с конца 2024 года они устанавливаются на каждой машине. "Но так как диапазон работы FPV-дронов постоянно расширяется, идет тенденция снижения частот до 400-500 МГц, то проводятся работы по дальнейшему расширению диапазона [РЭБ]", - добавил Шаленый. 

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ГАБТУ
Минoбороны РФ
2 комментария
№1
10.02.2025 18:06
Свершилось!!!  Не прошло и трех лет войны, как заказчик утвердил заводскую круговую защиту танков. Теперь ждем заводские , принятые на снабжение, комплекты для легкой бронетехники и несамоходной артиллерии. Время тактически бревен и металлического хлама вместо защиты истекает, ура товарищи. Хочется пофантазировать, что ОКР на защиту от дронов не самоходных артиллерийских орудий, закончено и заказы на производство каркасов, сеток и экранов размещены в сотнях цехов металлоизделий новых и приграничных областях России.
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№2
10.02.2025 20:16
А противник начнёт применять рои, дроны с ударным ядром или термобарические боеприпасы.не стоит пренебрегать и простым напалмом и термитом. Сколько лет писали про КАЗ, что вот, вот их увидят в серии наши танкисты. Увидели на Меркаве. Время правда истекает, а война даёт огромное ускорение совершенствованию вооружения.
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