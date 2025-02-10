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Перечислены снаряды французских танков ВСУ

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Фото: davric / Wikimedia
Фото: davric / Wikimedia.

«РГ»: Переданные ВСУ танки AMX-10RC несут противотанковые и осколочные снаряды

Колесные танки AMX-10RC, которые Франция передала Вороженным силам Украины (ВСУ), несут противотанковые и осколочные боеприпасы. Снаряды танков AMX-10RC, которые также классифицируют как тяжелые бронеавтомобили, перечислила «Российская газета» («РГ»).

Издание обратило внимание на кадры, демонстрирующие подготовку танковых подразделений 155-й бригады ВСУ в тылу.

Несмотря на размытую маркировку снарядов, их модификацию можно определить по форме. Украинские AMX-10RC несут бронебойные оперенные подкалиберные снаряды OFL 105 F3, которые пробивают до 365 миллиметров брони под углом 60 градусов, и осколочно-фугасные OE 105 F3. Также в боекомплект входят кумулятивные OCC 105 F3. Эти снаряды могут преодолеть 150 миллиметров наклонной брони.

AMX-10RC начали эксплуатировать в 1981 году, а выпуск машин продолжался до 1994-го. Бронемашина с колесной формулой 6х6 несет нарезную пушку калибра 105 миллиметров и пулемет. Алюминиевая броня AMX-10RC защищает только от пуль стрелкового оружия.

В декабре стало известно, что на Украине начали оснащать AMX-10RC прицелами от советских гранатометов СПГ-9 для стрельбы с закрытых огневых позиций. Из-за легкой брони эти машины используют вдали от передовых позиций.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
AMX-10RC
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