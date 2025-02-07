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"Москву или Белгород не возьмут". Что известно о контрнаступлении ВСУ в Курской области

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Источник изображения: gazeta.ru

Минобороны: ВС РФ отразили попытки контрнаступления ВСУ в Курской области

Утром 6 февраля ВСУ вновь попытались провести контрнаступление в Курской области, осуществив несколько волн атак. Российские военнослужащие смогли отразить нападение. В результате Киев потерял шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин, а также почти 41% от общего числа бойцов.

Утром 6 февраля украинские военнослужащие попытались несколько раз атаковать в направлении сел Черкасская Конопелька и Уланок в курском приграничье, сообщили в Минобороны России. Группировка ВС РФ "Север" нанесла поражение силам ВСУ.

"С утра 6 февраля украинские вооруженные формирования предприняли попытку контрнаступательных действий в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области", - говорится в сводке оборонного ведомства.

Киев задействовал в операции до двух механизированных батальонов на бронетехнике.

"Группировкой войск "Север" противник был своевременно выявлен, подразделениями группировки при поддержке авиации наносится огневое поражение штурмовым группам ВСУ", - подчеркнули в Минобороны.

ВСУ потеряли шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин. Убиты до 205 украинских бойцов - почти 41% от общего числа задействованных в штурме.

Ранее об украинском контрнаступлении заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Наши соседи - 810-я бригада и десантники - пытаются отбить наступление противника, заняты его уничтожением. Технику мы поможем уничтожить, а на земле они все отобьют… Ничего сверхъестественного не произойдет. Через Уланок они Москву или Белгород не возьмут», - отметил он.

По мнению Алаудинова, украинские бойцы таким образом пытаются улучшить свое положение и "взять чуть больше участка".

По информации Shot, украинская колонна состоит всего из 400 военнослужащих. Ранним утром она выдвинулась в несколько групп от поселка Махновка в Суджанском районе вдоль трассы к направлению Беловского района.

При отражении атаки ВС России уничтожили бронетехнику ВСУ расчетами FPV-дронов в районе населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок. Некоторые беспилотники были в том числе на оптоволокне, отметили в Минобороны.

"Улучшить положение"

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук согласен с тем, что наступлением в Курской области ВСУ пытаются улучшить свое тактическое положение, однако считает их действия "безрассудством, которое приведет к потере личного состава".

«Они считают, что могут улучшить свое тактическое положение. Это абсолютно безрассудные действия, которые приводят только к потере личного состава и техники», - сказал Матвийчук.

Киев, начав контратаку, пытается привлечь внимание стран Запада, чтобы показать свои возможности и выбить дополнительное финансирование, чтобы продолжать конфликт, добавил эксперт.

«Масштабных наступлений украинской армии уже ждать не стоит, они на них не способны», - заключил он.

"Будут большие потери"

ВСУ понесут большие потери при контратаке в Курской области, также считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

«Будет работать наша авиация, несомненно, и, соответственно, с земли будут уничтожать. В оборону наши тоже умеют. Воевать умеют, это жизнь заставила. Значит, будут большие потери у врага, в том числе танков», - сказал Дандыкин, выразив уверенность, что ВС РФ справятся и с этой контратакой.

По его мнению, ВСУ бросают в Курскую область все силы, но «ударного кулака» у них больше нет.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.


Леонид Цветаев

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