В ВСУ появятся подразделения роботов. Помогут ли они Украине в боях?

Минобороны Украины объявило о развертывании роботизированных подразделений ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о развертывании роботизированных подразделений в составе бригад ВСУ на линии фронта. Основными поставщиками наземных роботизированных комплексов он назвал «ведущие отечественные компании», а также сказал, что испытания беспилотников проводились с лета 2024-го. О том, насколько актуально движение в этом направлении и получится ли у Украины реализовать проект своими силами, в материале «Газеты.Ru».

Беспилотные наземные комплексы, по словам главы военного ведомства Украины, будут использоваться в ВСУ в наступательных и оборонительных действиях, в тыловом и техническом обеспечении, минировании и разминировании местности, эвакуации раненых с поля боя.

«Наша цель - создать армию, где инновационные технологии помогают выполнять самые опасные задачи, сохраняя жизни наших защитников», - сказал Умеров и отметил, что поставщиками наземных роботизированных комплексов будут «ведущие отечественные компании».

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров говорил, что ВСУ в 2025 году нужны десятки тысяч беспилотных роботизированных комплексов.

Возникает вопрос - насколько реальны планы украинского минобороны? Своими силами реализовать столь масштабные проекты у оборонно-промышленного комплекса Украины вряд ли получится.

И причина здесь только одна - отсутствие необходимой электронно-компонентной базы для создания наземных робототехнических комплексов (РТК).

Получить все требуемые комплектующие можно только за счет военно-технического сотрудничества со странами-партнерами Киева.

К примеру, подобное имеет место в создании и производстве беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров для ВСУ - оптико-электронные, связные и навигационные системы, двигатели внутреннего сгорания для украинских БЛА и БЭК сугубо импортные.

Вполне возможно, что поставка зарубежных комплектующих позволит организовать на Украине крупномасштабное серийное производство наземных робототехнических комплексов.

Но тут во весь рост встает фактор времени. А не получат ли ВСУ всю необходимую им технику либо к самому концу военных действий, либо уже после завершения вооруженного конфликта? Нельзя исключать, что какой-либо значимой роли РТК в боевых действиях попросту не успеют сыграть.

Есть ли "роботы" на вооружении России?

Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время показательного разминирования местности с помощью робототехнического комплекса разминирования (робот-сапер) "Уран-М" в Подмосковье. Источник: Максим Блинов/РИА Новости

Что касается Вооруженных сил России, то в военной операции в настоящее время применяются самые разнообразные роботизированные технические комплексы. Назовем некоторые из них.

Одним из самых распространенных отечественных наземных РТК является многофункциональный комплекс «Уран-6», предназначенный для инженерной разведки и разминирования местности от противопехотных мин и взрывоопасных предметов в режиме дистанционного управления.

Машина имеет мощную броневую защиту, выдерживает подрывы мощностью до 60 кг в тротиловом эквиваленте. Дальность нахождения оператора во время управления робототехническим комплексом составляет до 1 км. Для дистанционного управления на «Уране-6» размещены четыре видеокамеры, обеспечивающие круговой обзор.

Помимо этого, инженерные войска ВС РФ имеют на оснащении тяжелый роботизированный комплекс разминирования «Проход-1». Эта машина создана на базе танка Т-90 и с помощью колейного трала ТМТ-С способна обезвреживать любые минные поля. «Проход-1» может управляться дистанционно, по закрытому каналу связи с командного пункта на базе автомобиля КАМАЗ. Однако следует отметить, что фактов боевого применения комплекса «Проход-1» в зоне СВО уже давно не отмечалось.

В зоне спецоперации фиксировалось применение робототехнического комплекса БРГ-1, предназначенного для эвакуации раненых и доставки материальных средств на передний край. БРГ-1 способен вывезти раненого бойца с переднего края волоком на рулонных спасательных носилках. При этом устройство может тянуть до 250 кг и развивать скорость до 15 км/ч. РТК оснащен видеокамерой, дальность связи с ним составляет до 5 км при использовании ретранслятора. В каком количестве БРГ-1 поступили в войска - неизвестно.

Помимо комплексов разминирования и санитарной эвакуации, в специальной военной операции отмечается применение наземной роботизированной платформы БР-2, на подвижную турель которой может устанавливаться автомат, пулемет Калашникова, гранатомет и даже противотанковый ракетный комплекс.

Среди подобных средств следует и упомянуть многоцелевой РТК «Маркер». Применение нескольких образцов подобной техники отмечалось в зоне СВО.

Не так давно среди разного рода и предназначения робототехнических комплексов назывались «Арбалет-ДМ», РТК «Вихрь», «Волк-2», «МАРС А1», МРК-002-БГ-57, МРК-2, «Нерехта», «Пластун», «Платформа-М», РУРС, «Рысь», «Торнадо», «Штурм». Значительная часть из них так и остановилась на стадии замыслов и прототипов. Некоторые дошли до мелкосерийного производства. Однако о массовых поставках в войска наземных робототехнических комплексов пока говорить не приходится.

А пока в ожидании таких поставок в войсках для подвоза материальных средств на передний край начали использовать осликов. Среди достоинств этого вьючного животного отмечается тот факт, что ослик в опасной зоне передвигается бесшумно.

Есть основания предполагать, что на ситуацию с РТК самым благотворным образом повлияет создание нового рода войск в составе ВС РФ - Войск беспилотных систем. Формирование перспективной структуры планируется завершить в третьем квартале 2025 года. Без всякого преувеличения, это шаг в будущее, который позволит решить множество назревших проблем - систематизации РТК, каталогизации и самое главное - крупномасштабного серийного производства.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок