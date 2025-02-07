ВС России отразили восемь волн атак ВСУ в Курской области

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Группировка войск "Север" сорвала попытку контрнаступления ВСУ, которые предприняли восемь волн атак в Курской области, сообщили в Минобороны России.

"По состоянию на 21:00 6 февраля подразделениями группировки войск "Север" сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области", — говорится в заявлении.

В четверг утром два украинских механизированных батальона на БМП и ББМ при поддержке танков и машин разграждения предприняли восемь волн атак на этом участке, указали в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, в ходе неудачного контрнаступления ВСУ потеряли более 200 солдат и около 50 единиц вооружений, в том числе восемь танков, пять БМП, бронетранспортер и 30 ББМ, а также три инженерные машины разграждения, мостоукладчик и другая техника.

Сейчас бойцы "Севера" проводят зачистку районов, где остались разрозненные группы противника, резюмировали в Минобороны.