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РИА Новости

ВС России отразили восемь волн атак ВСУ в Курской области

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Боевая работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20
Боевая работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Группировка войск "Север" сорвала попытку контрнаступления ВСУ, которые предприняли восемь волн атак в Курской области, сообщили в Минобороны России.

"По состоянию на 21:00 6 февраля подразделениями группировки войск "Север" сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области", — говорится в заявлении.

  • В четверг утром два украинских механизированных батальона на БМП и ББМ при поддержке танков и машин разграждения предприняли восемь волн атак на этом участке, указали в ведомстве.

    Подчеркивается, что все атаки противника отражены силами:

    • военнослужащих 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады;

    • 810-й отдельной бригады морской пехоты;

    • добровольческих формирований "Ветераны" и "Арбат";

    • операторами БПЛА центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон";

    • 40-й отдельной бригады морской пехоты;

    • 177-го отдельного полка морской пехоты при поддержке авиации и артиллерии.

  • Как уточнили в министерстве, в ходе неудачного контрнаступления ВСУ потеряли более 200 солдат и около 50 единиц вооружений, в том числе восемь танков, пять БМП, бронетранспортер и 30 ББМ, а также три инженерные машины разграждения, мостоукладчик и другая техника.

    Сейчас бойцы "Севера" проводят зачистку районов, где остались разрозненные группы противника, резюмировали в Минобороны.

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