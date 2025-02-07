Десантники, морпехи, "Ветераны" и "Арбат" разгромили ВСУ в Курской области

В Минобороны сообщили, что украинские штурмовые подразделения также были остановлены операторами БПЛА центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области были разгромлены десантниками, морпехами, добровольцами "Ветеранов" и "Арбата", операторами "Рубикона". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащими 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 810-й отдельной бригады морской пехоты, добровольческих формирований "Ветераны" и "Арбат", а также операторами БПЛА центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон", 40-й отдельной бригады морской пехоты и 177-го отдельного полка морской пехоты при поддержке авиации и артиллерии украинские штурмовые подразделения были остановлены и разгромлены", - сказали там.