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Военное обозрение

Показаны кадры крушения истребителя Mirage 2000 индийских ВВС

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Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы видеокадры, на которых запечатлен истребитель Mirage 2000 ВВС Индии, потерпевший крушение во время учебного полета в штате Мадхья-Прадеш. Оба летчика успели успешно катапультироваться. На опубликованном видео можно увидеть горящие обломки разбившегося истребителя.

В заявлении индийских ВВС говорится, что самолет потерпел крушение около Шивпури в результате системной неисправности, возникшей в ходе планового учебного полета. В настоящее время проводится расследование для выяснения обстоятельств инцидента. Mirage 2000 является французским многоцелевым истребителем четвертого поколения, разработанным в 1970-х годах компанией Dassault Aviation.

Ранее начальник штаба ВВС Индии главный маршал авиации Вивек Рам отметил крайне важную роль инвестирования в модернизацию собственных вооруженных сил на фоне стремительного изменения вызовов безопасности в мире. По его мнению, чтобы пережить неспокойные времена, характеризующиеся пограничными спорами и терроризмом, киберугрозами и отсутствием региональной стабильности, для Индии чрезвычайно важно развивать свою оборонную промышленность, а также укреплять стратегическое партнерство.

В частности, в Индии стартовала программа комплексной модернизации основного парка имеющихся на вооружении ВВС страны истребителей Су-30МКИ. На реализацию проекта выделено 7,5 миллиарда долларов.

И так совпало, что именно сегодня министр обороны Украины Рустем Умеров восторженно написал у себя в телеграм-канале о поступлении из Франции первой партии истребителей Mirage 2000, назвав это событие «долгожданным усилением» Воздушных сил ВСУ.


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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Украина
Франция
Продукция
Mirage-2000
Су-30
Су-30МК
Компании
Dassault
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