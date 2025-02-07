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Военное обозрение

Украина получила очередную партию выведенных из эксплуатации истребителей F-16 от Нидерландов

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Источник изображения: topwar.ru

Сегодня у Воздушных сил Украины своего рода «праздник». Министр обороны этой страны Рустем Умеров лично сообщил, что Киев получил не только «долгожданное усиление» — первые французские истребители Mirage 2000, но и американские боевые самолеты F-16 от Нидерландов. Количество полученных ВС ВСУ машин не называется.

Первую партию истребителей F-16 голландцы передали Украине в начале октября прошлого года. Причем это выведенные из эксплуатации Королевских военно-воздушных сил самолеты. Всего Амстердам намеревался передать ВС ВСУ 24 истребителя F-16.

Эти современные боевые машины уже в Украине и вскоре приступят к выполнению боевых задач, усиливая нашу оборону и способность эффективно противостоять российской агрессии

— написал в своем телеграм-канале Умеров, ничуть не смущаясь, что министр обороны Нидерландов еще в прошлом году объявил, что самолеты требуют восстановительного ремонта.

Известно, что летом прошлого года примерно чуть более десяти истребителей Украине передала Дания. В начале августа Владимир Зеленский заявил о прибытии на Украину первой партии американских F-16. При этом СМИ обратили внимание, что это произошло только через год после того, как администрация президента США Джо Байдена одобрила их отправку в постсоветскую республику.

По неофициальным данным, примерно половина этого авиапарка уже уничтожена, причем в местах базирования на земле высокоточными ударами ВС РФ. Как минимум один F-16 был сбит в результате «меткого попадания» украинских зенитчиков. После этого ВС ВСУ стали держать дефицитные боевые машины в соседней Румынии, а собственные аэродромы, которые в последние месяцы также регулярно подвергаются российским атакам, используют в качестве площадок для «подскока» перед боевыми вылетами.

При этом Минобороны РФ за все это время ни разу не сообщало о задействовании Воздушными силами Украины американских истребителей. В Киеве это объясняют тем, что F-16 используются исключительно в качестве сил ПВО в тылу. В июле прошлого года одна из крупных российских компаний объявила о вознаграждении за первый сбитый американский истребитель в размере 15 млн рублей.

Наверное, деньги достались тому самому украинскому расчету установки ПВО, которая «дружеским огнем» сбила F-16. Тогда депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая утверждала, что истребитель был поражен из американского ЗРК «Пэтриот».

Эксперты, в том числе западные, неоднократно отмечали, что появление некоторого количества натовских боевых самолетов у ВС ВСУ существенного влияния на ситуацию на фронте не окажут. Наши зенитчики и летчики-истребители готовы встретить их во всеоружии. Но и совсем принижать появление этих истребителей у противника тоже будет неверно.

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  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Нидерланды
Россия
Румыния
США
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Продукция
F-16
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