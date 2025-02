Звездные войны 2.0: "железный купол" Трампа или медный таз для мировой безопасности

В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп подписал указ о создании системы ПРО "Железный купол Америки", дав поручение своему министру обороны Питу Хегсету в течение 60 дней представить соответствующие план и проект. Предлагаемая система, в частности, предусматривает развертывание в космическом пространстве средств перехвата, оснащенных лазерами, для уничтожения ядерного оружия противника. Проект "Железный купол Америки", названный так по аналогии с "Железным куполом" Израиля, потребует разработки новейших вооружений и вливания сотен миллиардов долларов.

"Угроза атаки с использованием баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, а также других современных средств воздушного нападения остается самой катастрофической угрозой, с которой столкнулись Соединенные Штаты", — отмечается в указе Трампа. "В течение 60 дней с момента публикации настоящего указа министр обороны должен представить президенту архитектуру <...> и план создания щита противоракетной обороны следующего поколения", — подчеркивается в документе.

Сложно, если не невозможно

Лавры 40-го президента США Рональда Рейгана (1981–1989), видимо, не дают покоя Трампу, который хочет остаться в истории не только как миротворец, но также как защитник отечества и всея Америки. Версия, поддерживаемая многими участниками тех событий, гласит, что рейгановская Стратегическая оборонная инициатива (СОИ) была самым настоящим блефом, призванным заставить СССР ввязаться в гонку вооружений и таким образом истощить его экономически.

Как заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, поддержка Трампом дестабилизирующих оружейных программ не будет способствовать разговору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Она обратила внимание на то, что указ подразумевает "резкую интенсификацию национального противоракетного проекта и его расширения до масштабов, сопоставимых со "Звездными войнами" Рейгана в рамках грандиозной стратегической оборонной инициативы. "Мы рассматриваем это как очередное подтверждение нацеленности США на превращение космоса в арену вооруженного противостояния, противоборства, размещения там оружия, — отметила дипломат. — Указанные подходы США не будут способствовать снижению напряженности, выправлению положения дел в стратегической сфере <…> включая создание основы для плодотворного диалога по СНВ".

Замысел программы Трампа заключается в развертывании "космических перехватчиков" — сети спутников, часть которых будет оснащена лазерами. Одновременно планируется разработать еще один уровень перехватчиков на меньшей высоте на тот случай, если лазеры выйдут из строя. Как считают специалисты, разработка программы "Звездные войны 2.0" обойдется в сотни миллиардов долларов. При этом технологические проблемы, с которыми столкнется проект, по их мнению, огромны. Эксперты также предупредили, что данная инициатива может подтолкнуть Китай и Россию к принятию контрмер, которые сведут на нет ее возможности. Большинство американских специалистов сходятся во мнении, что создать эффективную систему ПРО, которая надежно защитит территорию США от межконтинентальных баллистических ракет, будет очень сложно, если не невозможно.

"Волшебной гарантии безопасности нет", — заметил ведущий эксперт по ракетам в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS) Том Карако. Для обнаружения, перехвата и уничтожения баллистических ядерных ракет на так называемой фазе разгона, в течение трех-пяти минут до выхода на орбиту, потребуются лазерные лучи, способные поражать цель на расстоянии в сотни километров. Американские военные называют это "попасть пулей в пулю". В настоящее время такой технологии не существует. По словам специалиста по ракетам из исследовательского центра Oslo Nuclear Project Фабиана Хоффманна, для питания спутников, оснащенных лазерами, понадобятся мини-реакторы или, возможно, усовершенствованная система солнечных панелей. "Это потребует масштабных исследований и инвестиций, что невозможно осуществить в короткие сроки", — добавил Хоффманн. А профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол в интервью The New York Times назвал ракетный план Трампа "сборником несовершенных систем вооружения, которые, как (ранее) было показано, неработоспособны". "Это будет гигантская черная дыра для денег налогоплательщиков, из которой ничего не выйдет", — убежден ученый.

С постоянной оглядкой

Хотя Трамп называет свой план "Железным куполом", по словам The New York Times, он имеет мало общего с израильской системой, "которая успешно уничтожает небольшие ракеты, движущиеся со скоростью улитки по сравнению с ослепительной скоростью межконтинентальных боеголовок". Кстати, российские специалисты обращают внимание на то, что хваленый "Железный купол" не помог Израилю во время ракетных атак Ирана, а некоторые называют тактическую систему ПРО "дырявым дуршлагом", поскольку на самом деле она пропускает большую часть выпущенных снарядов. Как указывает The New York Times, любая система, охватывающая территорию Соединенных Штатов, должна будет справляться с российским арсеналом из 1 250 развернутых единиц оружия, быстрорастущим китайским арсеналом, который, по мнению Пентагона, достигнет аналогичных размеров в течение десятилетия, а может быть, и раньше. А также с угрозой КНДР, которая только возросла с тех пор, как дипломатия Трампа с Ким Чен Ыном потерпела крах. "Русские и китайцы экспериментируют с гиперзвуковым оружием, которое прокладывает непредсказуемый путь в атмосфере, что значительно затрудняет прогнозирование его траектории", — пишет издание, напоминая при этом, что у РФ еще есть в арсенале "подводная автономная ядерная торпеда, которая может пересекать океаны и способна поразить западное побережье" США.

В беседе с Аналитическим центром ТАСС научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО) Илья Крамник отметил, что Трамп, объявив о "Железном куполе для Америки", поставил перед своими подчиненными сложную задачу, которая "имеет решение только в очень узком диапазоне условий, если вообще имеет". Он обратил внимание на то, что нарастить количество баллистических ракет гораздо проще, чем создать плотную систему перехвата. "Это действительно может привести к гонке вооружений, и она будет относительно недорогой для тех, кто занимается производством межконтинентальных баллистических ракет, — продолжил собеседник. — МБР сами по себе являются достаточно простым видом техники по сравнению с системой ПРО, которая должна обладать возможностями для их перехвата. И наращивание ударных возможностей — в данном случае ракет и зарядов — обойдется противникам США намного дешевле, чем построение надежной системы обороны. Непроницаемая же оборона невозможна в принципе. То есть американцам придется задуматься над тем, какое количество прошедших через эту оборону ракет и зарядов является для них приемлемым. И не факт, что результат этих размышлений им понравится".

Достаточно ли "купола"

Тем не менее, полагает Крамник, подобные вливания средств в ВПК США в любом случае будут стимулировать развитие технологий, возможно, появятся какие-то новые системы вооружений, которые будут востребованы. "При этом, однако, конечный результат в виде создания надежной системы ПРО отнюдь не гарантирован", — подчеркнул специалист. Крамник считает абсолютно неверным сравнение проекта Трампа с "Железным куполом" Израиля. "Трампу, видимо, понравилось само название. Но "Железный купол", в том виде, в каком он был создан в Израиле в сотрудничестве с США, — это именно тактическая система ПРО, предназначенная для защиты от ракет малой дальности типа "Кассам" или реактивных систем залпового огня, дальность которых составляет несколько десятков километров, и т.д. Если же мы говорим об обороне континентальной части США, то такая система уже не работает, здесь совершенно другие масштабы", — заметил он.

По словам эксперта ИМЭМО, если США все же начнут строить у себя такой "купол", то это неизбежно затронет Россию. "В том плане, что это повод задуматься о смысле дальнейших переговоров по сокращению ядерных вооружений. Зачем уменьшать свои арсеналы в условиях, когда противник разворачивает национальную систему ПРО? — сказал далее собеседник. — И нам придется просчитывать возможности такой системы, чтобы не пропустить момент, когда от нас потребуется наращивание ударной группировки. Учитывая то, что у нас есть серийные межконтинентальные ракеты разных типов, сделать это нам будет достаточно просто и намного дешевле".

Однако, как заметил Крамник, прежде чем решать проблему увязки "железного купола" США с ДСНВ, нужно определить для себя, а есть ли вообще что-то, о чем стоит договариваться с американцами. "В текущей ситуации, когда продолжается конфликт на Украине, а США являются его фактическим участником, нет никакого смысла разговаривать с ними о контроле над вооружениями в отрыве от всего остального. Только после того, как будут достигнуты устраивающие нас договоренности по конфликту в целом, включая вопрос отмены западных санкций против РФ, можно будет переходить к разговору о контроле над ядерными вооружениями. А до тех пор это лишено всякого смысла", — заключил специалист.

Обозреватель Аналитического центра ТАСС Андрей Суржанский