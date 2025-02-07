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ТАСС

Посольство РФ назвало поставку Mirage 2000 ВСУ новым шагом к эскалации конфликта

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Истребитель Mirage 2000
Истребитель Mirage 2000.
Источник изображения: pinterest.com

По словам министра вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню, управлять ими будут обученные в республике украинские пилоты

ПАРИЖ, 6 февраля. /ТАСС/. Поставки Киеву французских истребителей Mirage 2000 представляют собой очередной шаг со стороны Парижа, направленный на эскалацию украинского конфликта. Об этом заявило ТАСС посольство России во Франции.

"Поставки французской стороной истребителей Mirage 2000 киевскому режиму являются очередным недружественным шагом в адрес России, направленным на эскалацию на Украине. Естественно, подобные действия не могут не вызывать законного осуждения", - заявили в российской дипмиссии.

Так посольство России во Франции прокомментировало сообщение министра вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню о передаче киевским властям со стороны Парижа первых истребителей Mirage 2000. По словам министра, управлять ими будут обученные во Франции украинские пилоты. Лекорню не уточнил количество доставленных Киеву самолетов, однако ранее газета La Tribune сообщала, что Франция может поставить Украине не более шести истребителей.

Истребители Mirage 2000 разработаны компанией Dassault Aviation и стоят на вооружении ВВС Франции с 1984 года. Модификация Mirage 2000-5 появилась в 1999 году и отличалась прежде всего улучшенным радаром для отслеживания множества целей. Основной задачей этих самолетов является перехват на больших высотах и на сверхзвуковых скоростях. Позднее появилось несколько версий данного истребителя, оснащенных оборудованием для нанесения ударов по наземным целям. 

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Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
Mirage-2000
Компании
Dassault
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