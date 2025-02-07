Военный эксперт Литовкин: истребитель Mirage-2000 уступает ряду самолетов ВКС РФ

Перспективы использования истребителя Mirage-2000 Вооруженными силами Украины (ВСУ) примерно такие же, как и в случае с американскими F-16 — для их применения нужны не только аэродромы и пилоты, но и технические возможности и специалисты для их обслуживания, которых, с большей вероятностью, у Киева нет. Об этом 6 февраля в беседе с «Известиями» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Ранее в этот министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что первая партия переданных Парижем Киеву самолетов Mirage-2000 прибыла на Украину. Он также отметил, что самолетами управляют украинские пилоты, которые прошли обучение во Франции.

«Mirage-2000 примерно такой же, как и F-16 — примерно с такими же характеристиками. Не лучше, не хуже. В общем, однодвигательный самолет, который уступает нашим Су-30, Су-35, я уже не говорю про Су-57. <...> Кроме того, то, что говорит Лекорню, надо делить на 10, по крайней мере, потому что не всё, что он говорит, является правдой», — прокомментировал Литовкин.

По его словам, не факт, что самолеты уже находятся на территории Украины, в деле их еще не видели. Вероятно, что техника может базироваться на аэродромах в Польше или Румынии, допустил он. Также собеседник издания подчеркнул, что для использования самолета нужны не только аэродромы и взлетно-посадочные полосы, но и так называемый технико-эксплуатационный пункт, где борт можно подготовить к вылету и обслужить после приземления.

«Должен быть заводик, где чистят авиационный керосин перед тем, как его вливают в самолет, где создают воздух высокого давления для самолета. Но главное — должны быть люди, которые могут всё это делать, а для этого им нужно знать английский или французский авиатехнический язык, потому что все инструкции и технологические карты написаны на этих языках. На Украине, я убежден, таких специалистов нет, а их надо 50-60 человек», — заключил эксперт.

Посол России во Франции Алексей Мешков, в свою очередь, назвал поставку истребителей Mirage-2000 Украине бесплатной утилизацией. По его мнению, вместо того чтобы «распилить» технику у себя дома, дешевле списать ее на Украину под видом «очередных миллионов евро помощи».

До этого, 28 января, глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что страна планирует поставить Украине также истребители Mirage 2000-5 к концу марта 2025 года. В ноябре 2024 года стало известно, что Франция намерена передать Украине шесть истребителей Mirage 2000-5 «с полным обеспечением».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.