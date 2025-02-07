ВМС Республики Корея в феврале должны получить первый вертолет MH-60R "Сихок"

ЦАМТО, 6 февраля. По информации южнокорейских СМИ, в феврале должна начаться поставка в Республику Корея заказанных в США в рамках программы "Иностранные военные продажи" морских многоцелевых вертолетов MH-60R "Сихок".

Они должны повысить возможности борьбы с северокорейскими подводными лодками.

Как сообщил агентству Yonhap представитель Агентства программ оборонных закупок (DAPA) МО РК, в феврале в страну будет доставлен первый из 12 заказанных в США вертолетов, а полностью поставка будет выполнена поэтапно к концу года.

Как сообщал ЦАМТО, приобретение 12 многоцелевых вертолетов MH-60R осуществляется ВМС Республики Корея в рамках программы "Закупка второй партии морских вертолетов" (Maritime Operation Helicopter batch-two – MOH 2), бюджет которой составил около 960 млрд. вон (878 млн. долл.). В 2016 году в рамках первого этапа программы группа Leonardo поставила ВМС Республики Корея 8 вертолетов AW-159 "Уайлдкэт".

В августе 2019 года Госдепартамент США одобрил поставку Республике Корея в рамках программы "Иностранные военные продажи" 12 многоцелевых вертолетов MH-60R "Сихок" с РЛС APS-153(V), бортовыми низкочастотными ГАС, мультиспектральными системами прицеливания AN/AAS-44C (V), а также другого сопутствующего оборудования и услуг общей стоимостью до 800 млн. долл.

Поставка должна существенно расширить возможности противолодочной борьбы южнокорейского флота. Закупленные вертолеты также могут применяться для противокорабельной борьбы, проведения поисково-спасательных операций, снабжения и медицинской эвакуации.

После завершения поставки вертолеты MH-60R, оснащенные бортовыми ГАС, ракетами AGM-114 "Хеллфайр" и легкими торпедами Mk.54, будут применяться совместно с самолетами БПА P-8A "Посейдон", передача которых ВМС Республики Корея завершилась в июле 2024 года.

По оценкам южнокорейских властей, на вооружении ВМС КНДР имеется около 70 подводных лодок, в т.ч. малоразмерных.