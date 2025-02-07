Мерц заявил о готовности поговорить с Путиным

Председатель Христианско-демократического союза отметил, что разговор с российским лидером будет возможен, если "появится шанс приблизиться к мирному урегулированию" конфликта на Украине

БЕРЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС), кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что может провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, "если появится шанс приблизиться к мирному урегулированию" конфликта на Украине.

"Если я и поговорю с Путиным по телефону, то только тогда, когда у нас будет шанс приблизиться к мирному решению", - заявил Мерц в интервью медиагруппе Funke. При этом он напомнил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в 2024 году провел телефонный разговор с российским лидером и "хорошо продемонстрировал на публику этот телефонный разговор".

Отвечая на вопрос, какую роль может сыграть Бундесвер (ВС ФРГ) в обеспечении мирного урегулирования, лидер ХДС подчеркнул, что "Германия не должна становиться участником" конфликта. "Все остальные вопросы должны обсуждаться по мере их возникновения. Однако это займет еще больше времени", - констатировал он.

В то же время Мерц утверждал, что сдерживание остается основной задачей НАТО. "Чтобы добиться этого, нам необходимо значительно повысить эффективность: нам нужно упростить наши системы вооружения, в настоящее время они слишком сложны и дороги. Нам нужно создать в Европе максимально единообразные системы, слишком много разных типов. Например, у нас в Европе 17 разных [типов] боевых танков, а у США - два", - отметил он.

Кроме того, по мнению Мерца, нужно совместно заказывать и производить большие объемы вооружений. "Однако это также требует значительного увеличения финансовых ресурсов", - считает он. "Сначала нам необходимо достичь целевого показателя НАТО в 2% [ВВП], до которого еще далеко - от €30 до €40 млрд в год. Однако я предполагаю, что в будущем придется установить еще более высокую цель", - заключил кандидат в канцлеры ФРГ.

15 ноября Шольц позвонил Путину. До этого лидеры говорили по телефону 2 декабря 2022 года. Во время ноябрьской беседы, по сообщению Кремля, речь шла об Украине, Ближнем Востоке, двусторонних отношениях РФ и ФРГ. Президент и канцлер условились, что их помощники будут на связи. Путин ранее назвал условия урегулирования конфликта, в числе которых - вывод украинских вооруженных сил из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, отмена всех западных санкций в отношении Москвы и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.