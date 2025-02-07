Войти
ТАСС

Мерц заявил о готовности поговорить с Путиным

531
0
0
Кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС Фридрих Мерц
Кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС Фридрих Мерц.
Источник изображения: © ddp/ Sven Simon via Reuters Connect

Председатель Христианско-демократического союза отметил, что разговор с российским лидером будет возможен, если "появится шанс приблизиться к мирному урегулированию" конфликта на Украине

БЕРЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС), кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что может провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, "если появится шанс приблизиться к мирному урегулированию" конфликта на Украине.

"Если я и поговорю с Путиным по телефону, то только тогда, когда у нас будет шанс приблизиться к мирному решению", - заявил Мерц в интервью медиагруппе Funke. При этом он напомнил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в 2024 году провел телефонный разговор с российским лидером и "хорошо продемонстрировал на публику этот телефонный разговор".

Отвечая на вопрос, какую роль может сыграть Бундесвер (ВС ФРГ) в обеспечении мирного урегулирования, лидер ХДС подчеркнул, что "Германия не должна становиться участником" конфликта. "Все остальные вопросы должны обсуждаться по мере их возникновения. Однако это займет еще больше времени", - констатировал он.

В то же время Мерц утверждал, что сдерживание остается основной задачей НАТО. "Чтобы добиться этого, нам необходимо значительно повысить эффективность: нам нужно упростить наши системы вооружения, в настоящее время они слишком сложны и дороги. Нам нужно создать в Европе максимально единообразные системы, слишком много разных типов. Например, у нас в Европе 17 разных [типов] боевых танков, а у США - два", - отметил он.

Кроме того, по мнению Мерца, нужно совместно заказывать и производить большие объемы вооружений. "Однако это также требует значительного увеличения финансовых ресурсов", - считает он. "Сначала нам необходимо достичь целевого показателя НАТО в 2% [ВВП], до которого еще далеко - от €30 до €40 млрд в год. Однако я предполагаю, что в будущем придется установить еще более высокую цель", - заключил кандидат в канцлеры ФРГ.

15 ноября Шольц позвонил Путину. До этого лидеры говорили по телефону 2 декабря 2022 года. Во время ноябрьской беседы, по сообщению Кремля, речь шла об Украине, Ближнем Востоке, двусторонних отношениях РФ и ФРГ. Президент и канцлер условились, что их помощники будут на связи. Путин ранее назвал условия урегулирования конфликта, в числе которых - вывод украинских вооруженных сил из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, отмена всех западных санкций в отношении Москвы и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.02 18:18
  • 1
К какой войне готовится Россия
  • 07.02 18:02
  • 7500
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.02 17:48
  • 389
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 07.02 13:46
  • 5
Ответ на "Новый "Искандер-1000" может похвастаться удвоенной дальностью и большей точностью (Military Watch Magazine, США)"
  • 07.02 10:38
  • 1
Полностью отечественный самолет впервые поступит в продажу
  • 07.02 10:29
  • 19
МС-21 готовится к первому полету
  • 07.02 09:02
  • 0
Военные приготовления НАТО
  • 07.02 03:02
  • 2
Лидеры ЕС рассуждают на тему обороны, но где взять миллиарды евро, чтобы заплатить за нее? (The Guardian, Великобритания)
  • 07.02 02:23
  • 1
Первый замглавы «Ростеха» анонсировал начало полётов обновлённого самолёта SJ-100 с российским авиадвигателем ПД-8
  • 06.02 18:24
  • 0
Ответ на "Путин отменил межвидовой статус военных округов в России"
  • 06.02 18:10
  • 1
Словенский грузовой беспилотник Nuuva V300 впервые поднялся в воздух. Он может перевозить 272 килограмм груза на расстояние до 555 километров
  • 06.02 15:41
  • 1
Путин отменил межвидовой статус военных округов в России
  • 06.02 03:56
  • 3
«Крупные корабли становятся всё более уязвимыми»: в западной прессе предлагают переходить на ударные катера
  • 06.02 01:32
  • 1
Масштабная оптимизация ЦРУ. С чем связан ребрендинг американской разведки - Мнения ТАСС
  • 06.02 01:09
  • 1
Разборки шестого поколения: побьет ли российский ПАК ДА американский B-21? (The National Interest, США)