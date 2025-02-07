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ТАСС

Il Fatto Quotidiano: конфликт на Украине нужен был США для ослабления Европы

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Украинский флаг над руинами зданий, разрушенных во время боевых действий в Каменке, Харьковская область
Украинский флаг над руинами зданий, разрушенных во время боевых действий в Каменке, Харьковская область.
Источник изображения: © Getty Images / Carl Court

В Вашингтоне пытались не допустить экономического сближения Москвы и Брюсселя, а также стремились к ослаблению европейской экономики, лишив ее дешевых энергоносителей, поступавших из РФ, отмечает газета

РИМ, 6 февраля. /ТАСС/. Конфликт на Украине будет завершен, как обещал президент США Дональд Трамп, потому что американские цели достигнуты. Как пишет газета Il Fatto Quotidiano, в Вашингтоне пытались не допустить экономического сближения России и Европы, а также стремились к ослаблению европейской экономики, лишив ее дешевых энергоносителей, поступавших из РФ.

Как отмечает издание, под предлогом "сдерживания российской экспансии" конфликт на Украине имел своей целью "совсем другое сдерживание" - экономического сближения России и Европы и конкурентоспособности европейской промышленной системы, получавшей российский газ по низкой цене. "По сути, война на Украине стала войной против Европы, которая грозила слишком "расшириться" - от Атлантики до Урала. И самое драматичное для европейцев, что эта война велась при согласии их же правительств. Результат - обедневшая Европа, которая будет беднеть и дальше", - пишет издание.

Трамп ранее выразил надежду на то, что договоренности об урегулировании конфликта на Украине будут достигнуты "в не слишком отдаленном будущем". Президент России Владимир Путин 14 июня 2024 года на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине, среди которых упоминались вывод ее вооруженных сил из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Кроме того, Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины.

В западных СМИ все чаще звучит предположение, что урегулирование на Украине будет обсуждаться на двусторонней основе между лидерами РФ и США при отстранении Европы и при формальном участии Киева. 

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