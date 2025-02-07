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ТАСС

"Лидер изменений". Что эксперты говорят о смене главы Роскосмоса

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Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.
Источник изображения: © Михаил Синицын/ ТАСС

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Юрия Борисова от должности генерального директора Роскосмоса. Новым главой государственной корпорации по космической деятельности назначен Дмитрий Баканов. ТАСС собрал мнения экспертов о смене руководителя госкорпорации

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко, курирующий вопросы развития космической отрасли:

"Для меня назначение Дмитрия Владимировича является очень важным сигналом, это сигнал и вектор на омоложение, на более энергичную работу, а также на более современные процессы, связанные с развитием систем связи, цифровизации и других перспективных направлений, в которых, к сожалению, наша ракетно-космическая отрасль сегодня отстает. <...> Работали с ним в одной команде в свое время под руководством Игоря Комарова. Знаю его как достойного профессионала с большой буквы, специалиста и патриота, который является, на мой взгляд, олицетворением лидера изменений".

Гендиректор российской частной космической компании SR Space Олег Мансуров:

"Я видел комментарии в прессе, что все произошло резко, на самом деле — нет. Решение явно долго готовилось. <…> Думаю, что, учитывая опыт Дмитрия Баканова в "Гонце" (спутниковая система связи — прим. ТАСС) и Минтрансе, основной упор в его работе будет сделан на обеспечение России связью во всех ее проявлениях, начиная от узкополосной связи или спецсвязи, заканчивая общедоступным доступом в интернет, то есть широкополосным доступом".

Военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Степанов:

"Вновь назначенный кандидат погружен в отрасль, и есть надежда на придание нового дыхания технологическому развитию космической отрасли, опять же, в направлении современных разработок систем космической связи. Как мы знаем, вновь назначенный руководитель раньше возглавлял проект "Гонец", направленный на формирование глобальных возможностей спутникового покрытия. Поэтому, как мне видится, это знаковое назначение, которое предопределяет новый потенциал для развития отрасли с задействованием профессионалов, погруженных в материал, в актуальные технологические тренды". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
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