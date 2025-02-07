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ТАСС

Французский военкор Нэан: Mirage 2000 на Украине ждет судьба F-16

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Истребитель ВВС Франции Mirage 2000D
Истребитель ВВС Франции Mirage 2000D.
Источник изображения: © U.S. Air Force / Staff Sgt. Corey Hook

Шеф-редактор агентства International Reporters отметила, что самолеты не поменяют ситуацию на линии соприкосновения

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Поставленные Украине французские самолеты Mirage 2000 никак не поменяют ситуацию на линии соприкосновения, их ждет судьба F-16, которых больше никто не видел. Такое мнение ТАСС выразила работающая в Донбассе военкор из Франции, шеф-редактор агентства International Reporters, выпускница "Мастерской новых медиа" Кристель Нэан.

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню ранее заявил, что первые Mirage 2000 с украинскими пилотами доставлены на Украину.

"Я не понимаю, почему Париж продолжает эту эскалацию, потому что несколько Mirage 2000 на Украине ничего не поменяют на линии фронта, несколько самолетов не могут изменить полностью ситуацию. Мы уже видели такой энтузиазм с F-16, которые якобы должны [были] менять полностью ситуацию для Украины. В результате - один попал [в поле зрения], другие мы больше не видели. Я думаю, что с этими Mirage 2000 будет то же самое", - сказала Нэан.

Она отметила, что, во-первых, несколько самолетов в сравнении с авиапарком РФ - это ничто. "Второе, тренировка украинских летчиков была очень короткая, так что они будут просто очень быстро умирать на фронте, столкнувшись с нашей ПВО или нашими летчиками на самолетах или вертолетах", - добавила военкор.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что истребители F-16 не станут панацеей, якобы способной повлиять на ход боевых действий, и "будут последовательно уничтожаться российскими вооруженными силами". 

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Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
F-16
Mirage-2000
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