"Алмаз-Антей" примет участие в авиасалоне Aero India 2025

ЦАМТО, 6 февраля. АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" примет участие в Международной авиакосмической выставке Aero India 2025, которая пройдет в индийском городе Бангалоре с 10 по 14 февраля.

На выставке будут представлены модели боевых средств из состава зенитной ракетной системы (ЗРС) большой дальности С-400 "Триумф", которая предназначена для поражения современных и перспективных средств воздушного нападения (СВН). В частности, С-400 может уничтожать самолеты-постановщики помех, самолеты радиолокационного дозора и наведения, самолеты-разведчики, в том числе входящие в состав разведывательно-ударных комплексов, тактические и оперативно-тактические баллистические ракеты, баллистические ракеты средней дальности, летательные аппараты, выполненные по технологии "стелс", а также другие СВН в условиях интенсивного радиопротиводействия.

На стенде Концерна можно будет также увидеть модели зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности семейства "Тор": АБМ "Тор-М2КМ" в стационарном и мобильном исполнении, "Тор-Э2" на гусеничном и "Тор-М2К" на колесном шасси. Они предназначены для противовоздушной обороны как важных объектов, так и войск, в том числе на марше, от ударов самолетов, вертолетов, крылатых, противорадиолокационных и других управляемых ракет, планирующих и управляемых авиабомб, а также БЛА в сложной метеорологической и помеховой обстановке. Время развертывания данных ЗРК из походного положения в боевое составляет не более трех минут. В своем классе "Тор" отличает высокая мобильность, простота эксплуатации, экономичность, а также способность вести стрельбу в движении.

На экспозиции холдинга будет представлена модель боевой машины стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО(Э)". Она создана на базе бронеавтомобиля КАМАЗ-4386 и предназначена для непосредственного прикрытия подразделений от средств воздушного нападения во всех видах боя, в том числе на марше. "Тайфун-ПВО(Э)" оснащена радиостанцией семейства "Акведук", аппаратурой навигации "Азимут", станком с прицельным комплексом для пулемета типа "Корд". Боевая машина обеспечивает транспортировку боекомплекта и пяти человек: командира отделения, двух стрелков-зенитчиков, пулеметчика, водителя-электрика.

Посетители также смогут увидеть модель малогабаритной станции помех МСП-418К, которая устанавливается на самолетах МиГ-29. Данная станция позволяет создавать индивидуальные и индивидуально-взаимные активные помехи радиоэлектронным средствам управления оружием. Возможна интеграция МСП-418К и в другие самолеты российского и зарубежного производства.

Впервые "Алмаз- Антей" предоставит информацию о станции активных помех Л203 ("Гардения"), которая предназначена для защиты самолетов от поражения радиоуправляемым оружием классов "воздух-воздух" и "земля-воздух".

Кроме того, на Aero India 2025 "Алмаз-Антей" продемонстрирует модель передвижного комплекта ремонтно-диагностического оборудования "Редиком", который предназначен для проведения работ по техническому обслуживанию и восстановительному ремонту вооружения и военной техники ПВО в местах их дислокации.

Также специалисты холдинга расскажут посетителям выставки о морских средствах ПВО. На стенде Концерна будет представлена информация о ЗРК морского базирования "Штиль-1", "Ресурс", "Риф-М", корабельных комплексах ракетного оружия "Москит-Е" и "Москит-МВЕ", аппаратуре обеспечения электромагнитной совместимости корабельных радиотехнических средств "Подзаголовок-24Э".

На экспозиции Концерна можно будет ознакомиться с информацией по широкому спектру радиолокационных станций "Гамма-С1ТЕ", "Каста-ВМЕ", "Истра-Е", "Подлет-К1КЕ", "Фуркэ-Э", "Витим", "Подсолнух-Э", 1Л121Е, 1Л122Е, 1Л125Е, многорежимном вторичном радиолокаторе "Вопросник-Е".

В ходе выставки Концерн планирует провести встречи с традиционными партнерами, а также расширить круг потенциальных заказчиков своей продукции, включая модернизацию и сервисное обслуживание ранее поставленной техники, сообщает пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. Концерн имеет право на осуществление самостоятельной внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения, в том числе на поставку запасных частей, проведение ремонта и модернизацию ранее поставленной техники. "Алмаз-Антей" уделяет особое внимание подготовке специалистов заказчика, вопросам эксплуатации и технического обслуживания поставляемого имущества, предлагает услуги по послепродажному сервисному обслуживанию, ремонту, модернизации и утилизации.